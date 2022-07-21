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陸軍裝甲兵遭戰車砲管撞擊重傷 家屬接回南投老家

2022/7/21 20:40（7/21 20:51 更新）
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陸軍第八軍團裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，21日上午進行CM11戰車鑑定，2名士官兵意外遭砲管撞擊，其中傷勢較重的全姓士兵轉到國軍高雄總醫院搶救。（民眾提供）中央社 111年7月21日
陸軍第八軍團裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，21日上午進行CM11戰車鑑定，2名士官兵意外遭砲管撞擊，其中傷勢較重的全姓士兵轉到國軍高雄總醫院搶救。（民眾提供）中央社 111年7月21日
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（中央社屏東21日電）第八軍團陸軍裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，今天上午進行CM11戰車鑑定，2名士官兵遭到砲管撞擊，其中重傷的24歲全姓士兵，家屬晚間決定裝著葉克膜先接回南投老家。

八軍團政戰主任樓偉傑向中央社記者表示，由於全姓士兵傷勢不樂觀，下午轉送國軍高雄總醫院後，因重傷需靠葉克膜續命，且家屬希望帶他回家，院方尊重意願，晚間近7時讓他裝葉克膜，將他從國軍高雄總醫院接回南投老家。

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枋寮醫院稍早指出，全姓士兵到院時胸部、背部有壓傷，沒有看到其他明顯開放性傷口，裝置葉克膜搶救，後續轉到國軍高雄總醫院。

陸軍第八軍團裝甲564旅蔣姓士官、全姓士兵上午在屏東執行三軍聯訓基地戰車鑑定作業，疑因戰車砲塔穩定系統異常，人員遭砲管撞擊。25歲蔣姓士官腹部受傷、意識清醒；傷勢較重的全姓士兵，到院前沒有意識，有心跳、血壓，2人先後轉院至國軍高雄總醫院。（編輯：謝雅竹）1110721

第八軍團陸軍裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，21日上午進行CM11戰車鑑定，2名士官兵遭到砲管撞擊受傷送醫。圖為同型CM11戰車。（圖取自維基共享資源；作者玄史生，CC0）
第八軍團陸軍裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，21日上午進行CM11戰車鑑定，2名士官兵遭到砲管撞擊受傷送醫。圖為同型CM11戰車。（圖取自維基共享資源；作者玄史生，CC0）
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