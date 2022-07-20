漢光實兵演習模擬預備 關鍵防線淡水河口置阻絕鏈

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（中央社記者游凱翔新北20日電）漢光38號實兵演習下週展開，淡水河口設定為守護大台北關鍵防線，陸軍五三工兵群今天於淡水河口操作M3浮橋車，串連汽油桶與炸藥在河道中設置阻絕鏈，防止中共氣墊艇、登陸艇長驅直入政經中樞。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已在5月16日至20日實施完畢；實兵、部分實彈演習將於25日到29日進行。

為確保演習順利，國軍參與演習單位近日在駐地或演習區域反覆演練。軍方為驗證政經中樞衛戍能力，今年再度模擬台北港一帶遭中共武裝直升機及戰轟機攻擊，中共的野牛氣墊艇、登陸小艇等強行穿越淡水河口進入政經中樞，國軍部隊今天於台北港、八里海灘及淡水河口一帶，以縮短距離演練方式，強化「防衛鐵三角」。

此次漢光演習淡水河口一帶演練構想為，若共軍進犯，將由海軍出動快速布雷艇在鄰近海域先行布雷，並由海軍光六飛彈快艇戒護，此時陸軍五三工兵群則出動M3浮橋車協助關渡指揮部河防營，以汽油桶、爆炸物等方式，在淡水河上設置數道阻絕鏈。

如果仍無法完全阻絕敵軍，炸毀關渡大橋也是想定之一，透過沉積橋體與淤積嚴重的淡水河，阻擋敵軍進入政軍中樞，並出動IDF戰機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、雲豹八輪甲車及各式戰車，於防衛鐵三角一帶等戰術要地對敵實施攻擊。

記者實地前往淡水河口，陸軍工兵準時上午9時駕駛至少3輛以上的M3浮橋車於淡水捷運站外的海灘緩緩駛入河中，官兵穿著防護救生衣，並以繩索串連汽油桶與爆炸物依序放置在淡水河中央，形成多重的阻絕鏈。吸引一旁釣客與民眾拍照、駐足觀看。

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軍方人士日前提到，從淡水河口至關渡大橋僅約8公里，距離政經中樞僅約22公里，如果沒有堅守這道防線，讓共軍兵力長驅直入，後果不堪設想；因此近年漢光演習都將淡水河口戌衛列為演練重點。

他提到，有別於其他防守區域，淡水河道是敵軍極有可能突擊的區域，淡水河防只是全班作戰中的一環，包括台北港在內也都在作戰計畫中，河防部隊更是24小時全天候戰鬥性質部隊。（編輯：郭無患）1110720