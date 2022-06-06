陸軍採購50套無人飛行載具下半年起交裝 強化聯兵營偵蒐

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陸軍司令部指出，陸軍採購的50套戰術型近程無人飛行載具預計2022年下半年分批交裝。圖為2021年國軍春節加強戰備操演出動UAV無人機進行戰場偵蒐。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北6日電）陸軍司令部今天指出，為強化聯合兵種營偵蒐能力，陸軍採購的50套戰術型近程無人飛行載具，中科院去年底已完成系統整合，目前正執行功能與性能測試，預計下半年分批交裝，操作人員也考取無人機執照。

根據民國111年度國防預算書，陸軍於110年至112年編列新台幣7億7998萬元持續預算，採購50套（今年14套、明年36套）「戰術型近程無人飛行載具」（旋翼機），目的在於滿足聯合兵種營早期預警、爭取反應時間，以充實聯兵營偵蒐能力。

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陸軍司令部上午告訴中央社記者，籌建的50套戰術型近程無人飛行載具，國家中山科學研究院已於去年底完成系統整合，目前正在執行功能、性能測試，預計下半年陸續分批交裝，相關作業均依計畫節點正常執行。

陸軍也說明，操作手透過中科院培訓及步訓部的無人機專長專業班隊開班教學，均已取得無人機操作執照；後續聯兵營UAV組獲裝後，可將所獲資訊提供各級運用，以提升戰場透明度。（編輯：郭無患）1110606