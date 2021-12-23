騰雲二型無人機第2架多項性能提升 密集測試明年中作戰測評

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國家中山科學研究院研發的「騰雲二型」無人機，第二架原型機今年下半年亮相。圖為騰雲一型無人機。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王慶剛台北23日電）國家中山科學研究院研發的「騰雲二型」無人機，第二架原型機今年下半年亮相，近期連日於空軍佳山基地密集測試。軍方人士透露，新機種有多項性能提升，可望明年6月進行作戰測評。

軍方人士下午告訴中央社記者，騰雲二型機原定今年6月作戰測評，但因年初一架舊型騰雲機墜毀，為檢討飛控系統安全，申請展延2年，全案預計112年完成，因此預計明年6月進行作戰測評。

軍方人士提到，目前測試為騰雲二型機，舊型騰雲機因不符合軍方需求，從不曾正式撥交空軍，在騰雲二型機換裝新式發動機後，構型與系統均須重新設計。

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國家中山科學研究院航空研究所長齊立平曾在108年台北國防工業展簡報指出，騰雲二型無人機與舊版的最大差異，在於飛得更高、長滯空與多酬載能力。騰雲二型機體加大、翼長增加，推力也增加幾倍，強化飛控、電力系統，提升安全性。

根據中科院公開的資料，騰雲二型機具備多機操控、聯網導控，與即時影像傳輸等功能，可在日間、夜間執行情蒐、監視、偵查、環境研究。（編輯：郭無患）1101223