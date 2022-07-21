裝甲兵遭砲管壓傷不治 「回家了」親友伴走最後一程

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陸軍士兵全若堯21日在屏東演訓時遭戰車砲管撞擊命危，醫院雖全力搶救但情況不樂觀，家屬盼帶他回家，晚間全若堯裝著葉克膜被接回南投老家後宣告不治，親友聚集住家外伴他走完最後一程。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年7月21日

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）「若堯，我們回家了」，陸軍士兵全若堯今天在屏東演訓遭戰車砲管撞擊命危，留一口氣晚間由家屬帶回南投老家後宣告不治，親友聚集住家外陪伴走最後一程。

24歲義務役二兵全若堯住信義鄉地利村，信義鄉長全志堅接受中央社記者訪問表示，全若堯的父親任職鄉農會、母親是他的同學也是鄉公所同仁，因此，他與全若堯一家人非常熟識，「我們算是世交」，全若堯是家中獨子，他得知出事情後，立即陪家屬南下處理。

全志堅表示，全若堯非常乖巧，很喜歡且擅長運動，國小、國中在信義鄉求學，高中、大學則到外縣市念書，去年大學畢業，今年4月入伍，8月即將退伍，回想入伍前還歡送全若堯，大家一起聚餐，不料今天卻出事，原本還抱持希望，但到場便知道「其實沒有了」。

全志堅說，對於事故原因及過程，全若堯的父母很想知道「哪個環節出問題」，究竟是人為操作或機械問題，希望軍方能查清楚；事發後，目前軍方展現很大誠意，多名高階將官到場協助家屬處理，也派軍官陪同全若堯、家屬返回信義鄉，家屬將依天主教儀式治喪。

南投縣長林明溱表示，全若堯是南投子弟，對於在屏東執行戰車鑑定時不幸受重傷往生，身為南投大家長，內心感到非常哀痛與不捨，除希望家屬節哀，他也指示縣府相關單位一定要盡全力協助家屬。

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第八軍團政戰主任樓偉傑接受中央社記者訪問表示，全姓士兵上午執行三軍聯訓基地戰車鑑定作業，疑因砲身不正常運動而遭砲尾環壓傷，醫院全力搶救，由於情況不樂觀，家屬希望帶回家，晚間裝著葉克膜接回。

陸軍第八軍團裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，今天上午進行CM11戰車鑑定，蔣姓士官、士兵全若堯遭砲管撞擊，全若堯重傷，到院前沒有意識，有心跳、血壓，轉院至國軍高雄總醫院搶救，因傷勢回天乏術，家屬決定留最後一口氣晚間接回南投老家。（編輯：唐聲揚）1110721