裝甲兵遭砲管壓傷不治 家屬盼國家給真相

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南投縣長林明溱（右）、國民黨籍立委許淑華（左）等人22日前往信義鄉，慰問遭戰車砲管壓擊重傷不治的陸軍士兵全若堯家屬。全若堯父母表示，他們想問清楚意外發生原因，希望國家務必給出真相。（南投縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年7月22日

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（中央社記者吳哲豪南投22日電）南投縣長林明溱今天前往信義鄉，慰問遭戰車砲管壓傷不治的陸軍士兵全若堯家屬，全若堯的父母說，兒子只剩10多天就可退伍，他們想問意外原因，也希望國家務必給真相。

第八軍團陸軍裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，昨天上午進行CM11戰車鑑定，疑因戰車砲身不正常運動，造成2名士官兵受傷，其中傷勢較重的24歲士兵全若堯，送醫急救後因狀況不樂觀，家屬晚間決定讓全若堯裝著葉克膜先接回南投老家，昨晚9時22分宣告不治。

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南投縣政府發布新聞指出，林明溱、中國國民黨籍立法委員許淑華等人，上午前往全若堯設在南投縣信義鄉老家的靈堂弔唁，林明溱等人致贈新台幣8萬元慰問金給全若堯的父母，也希望國防部防範類似意外，而全若堯家人經濟並不寬裕，也希望國家能從優撫恤。

全若堯的父母則是紅著雙眼對林明溱表示，只服4個月的兵役，怎麼會去操作戰車，兒子大學畢業去當兵，出事前才和家人討論，想挑戰原住民特考，萬一公職沒考上，就想轉服志願役為國家效勞，沒想到卻在距離退伍10多天時，發生意外重傷不治，他們想問意外怎麼會發生？希望國家務必給家屬一個真相。（編輯：謝雅竹）1110722