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首頁 / 政治

裝甲兵遭砲管壓傷不治追主因 軍方：非戰車成員

2022/7/22 19:38
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）第八軍團陸軍裝甲564旅昨執行CM11戰車鑑定發生意外，讓再13天就要退役的全姓士兵遭砲尾環壓傷死亡，台灣屏東地方檢察署成立專案小組釐清。軍方表示，全姓士兵非戰車成員，查明原因中。

事故發生在21日上午8時許，第八軍團陸軍裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地執行CM11戰車鑑定保養作業，戰車靜止狀態，疑因砲身不正常運動，造成2名士官兵遭到砲管撞擊，25歲蔣姓士官腹部受傷、意識清醒；傷勢較重的24歲全姓士兵，因遭到砲管尾端的砲尾環壓傷，最終不治。

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家屬與立委質疑軍事訓練役男為何進入戰車？八軍團政戰主任樓偉傑向中央社記者表示，現有軍方的相關課程規範，4個月義務役不應該操作高端設備，而全姓士兵並不是戰車成員，為何會進入戰車需釐清，查明原因。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利今天表示，針對三軍聯訓基地所發生事故，造成全姓士兵死亡與蔣姓士官受傷，由檢察官成立專案小組，依法調查相關事證，釐清事故發生原因，也在今天上午接獲報驗後，囑託南投地檢署代驗。目前死亡及事故發生原因，已在進行瞭解偵辦中。（編輯：黃世雅）1110722

樓偉傑
564旅裝甲兵遭戰車砲管壓傷不治 陸軍：哀痛不捨 復仇者飛彈擊中目標 民眾目睹震撼感動
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