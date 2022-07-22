專家：義務役不應進戰車維護 軍方該更嚴格把關

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）陸軍564旅義務役士兵全若堯在維護戰車時意外喪命，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天表示，此一作業意外令人不捨，最終事故原因需以官方調查報告為準。

不過，蘇紫雲說，目前有限資訊顯示，此作業意外與民間若干挖土機、堆高機等特種機具事故類似，機械臂等機具誤作動導致人員擠壓，全若堯可能因沒有經過專長訓練，因熱心協助同僚，誤觸控制系統，或機器故障導致前端砲管俯仰作動，在砲塔內部的全若堯被砲栓後端沉重的「砲尾環」擠壓而傷重殉職。

他認為，目前義務役士兵下部隊僅為「見習」、擔負衛哨等勤務。未來軍方宜嚴格把關，要求進入戰車等專業機具的人員、維護者擁有合格認證和充分訓練，以確保作業安全。

蘇紫雲接受中央社訪問時表示，此案已進入調查，責任歸屬將由調查結果釐清，希望未來不要再有類似憾事發生。

對於外界質疑義務役為何會被派到戰車內維修，蘇紫雲表示，義務役當兵4個月，應只能擔任步槍兵等勤務工作，像戰車維護這種需要高度專業的工作，義務役應只能到場見習，他猜想全若堯會進入戰車內實際操作，一種可能是全若堯在現場很熱心，想幫忙志願役學長，大家沒有按照程序作業。

至於未發動的戰車為何會發生嚴重致死事件，蘇紫雲解釋，通常戰車兵在清潔砲管等作業時，會操作砲管的俯仰動作，全若堯恐因沒有經過充分的相關訓練，在未處於正確位置或姿勢時，誤觸控制系統，導致前端砲管舉起，在戰車內的全若堯則被後端沉重「砲尾環」壓住。

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蘇紫雲表示，遭砲尾環壓住就像被鐵門夾住，力道可能更強，依照目前資訊判斷，可能是在全若堯被壓住的意外發生後，附近同袍急切想幫全若堯脫困，操作砲管左右移動時，又撞擊到另外一名蔣姓士官，所幸蔣姓士官因為人在戰車外，僅遭撞擊未遭擠壓，目前傷勢穩定、沒有大礙。

蘇紫雲表示，許多義務役士兵可能很有熱忱，會想參與各類工作，或不了解其中的危險性，未來軍方應在程序上更嚴謹把關，要求進入戰車內維修的士兵須有合格認證和充分經驗，避免不幸意外再度發生。（編輯：蘇志宗/謝佳珍）1110722