美前防長艾斯培建議：台灣男女皆兵 義務役期延長為至少一年

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美國大西洋理事會訪問團記者會19日下午在台北舉行，前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，台灣應大幅增加國防預算，因為面對強大鄰居（中國），在軍事戰略上更應強調不對稱作戰，包括採購和研發例如刺針飛彈、海馬斯防空系統等。中央社記者張皓安攝 111年7月19日

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（中央社記者游凱翔台北19日電）前美國國防部長艾斯培今天建議，台灣應大幅增加國防預算，延長義務役期，讓年輕台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，並進一步加強後備軍人的動員能力，才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化。

由前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）率領的大西洋理事會（The Atlantic Council）訪團，成員包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）、大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel），訪團預計停留台灣至21日。

艾斯培下午在外交部舉行的記者會中，分享他對台灣軍事與國防的建議。他說，台灣應大幅增加國防預算，因為面對強大的鄰居中國，在軍事戰略上更應強調不對稱作戰，包括採購和研發例如刺針飛彈、海馬斯防空系統等。

此外，艾斯培建議，台灣應強化徵兵制度並延長義務役期，讓年輕的台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，並進一步加強後備軍人的動員能力，才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化。

艾斯培接受中央社記者提問時補充，目前台灣只有男性要服義務兵役，而美國男生、女生都有服志願兵役，但當中國發動戰爭時會攻擊任何人，因此不分男女老幼都要站起來捍衛家園。

艾斯培指出，這些是他對台灣提出的核心建議，以確保台灣有能力阻止中國的行動，並確保與美國和其他區域盟友合作，而所有的準備「好還能更好」，尤其中國正持續進行軍隊現代化改革。

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艾斯培表示，台灣推動不對稱作戰的方向正確，但速度應該加快，如果都能做到提高預算、研發軍備、強化動員及延長義務役等重點，就是向外界傳達很好的訊號，代表台灣正在積極防衛，藉此讓美國等盟友對台灣更有信心。

艾斯培指出，雖然看到俄羅斯無端入侵烏克蘭造成死傷，但他還是認為21世紀最大的戰略對手是中國，全球民主國家應該要捍衛自己；在華府無論共和黨或民主黨，均有中國已帶來挑戰的共識，而且美國應該要捍衛台灣等盟友。（編輯：林淑媛）1110719