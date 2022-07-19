總統：全球民主聯盟經貿合作 台灣願扮更積極角色[影]

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（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天接見大西洋理事會訪問團表示，民主夥伴之間必須強化結盟的力量，一起捍衛和平以及民主自由的價值。在全球民主聯盟推動經貿合作上，台灣有能力也有意願扮演更積極的角色。

總統上午在國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人陪同下於總統府接見美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）。

訪問團由前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）率團，義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）等3人。

蔡總統致詞提到，與會者過去都在各自行政部門擔任重要的職務，這次在大西洋理事會的推動下，共同訪問台灣，用行動展現美國與歐洲對台灣的關注與支持。

她並說，過去這段時間不論在美國、歐洲或者是台灣都發生許多的變化，面對疫情帶來的挑戰、威權主義的擴張以及俄羅斯入侵烏克蘭的事件，「我們民主夥伴之間必須強化結盟的力量，一起捍衛和平以及民主自由的價值。」

總統說，就在上個月，G7峰會發布了公報再度強調台海和平穩定的重要，台灣感謝美國持續依據台灣關係法及六項保證，履行對台灣的安全承諾。

她表示，未來台灣會跟美國、歐洲等民主夥伴持續加強合作，確保印太區域的和平及繁榮。上個月大西洋理事會首度發布自由及繁榮指數，將台灣的自由度列為亞洲第1、全球第18名，繁榮度則是全球第27名，在全球民主聯盟推動經貿合作上，台灣有能力也有意願扮演更積極的角色。

她進一步表示，上個月底台灣與美國舉辦 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 的首場會談，除此之外，也期待台美持續透過貿易暨投資架構協定（TIFA）以及經濟繁榮夥伴對話（EPPD）的管道，一起深化經濟夥伴關係。

總統說，台灣正在推動強化歐洲鏈結計畫，希望能夠與歐盟全球門戶計畫相互呼應，加深台灣與歐洲國家的鏈結，為全球民主夥伴的團結貢獻己力。

她表示，幾位訪賓的支持，也將成為台灣持續前進的力量，特別感謝艾斯培在美國國防部長任內及近期，都多次表達對台灣的支持。（編輯：翟思嘉）1110719