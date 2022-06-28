G7公報再度關切台海和平 鼓勵和平解決爭端

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（中央社記者林育立柏林28日專電）七大工業國集團（G7）峰會今天落幕，繼去年後，今年G7在公報中再次關切台海和平，鼓勵和平解決兩岸議題。

美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本等7個已開發國家的領導人，26日起在德國阿爾卑斯山區的艾爾莫城堡（Elmau Castle）舉行高峰會。峰會今天落幕並發表聯合公報。

在「外交與安全政策」部分，G7在公報中首先強調維持印太地區自由開放的重要性，對東海和南海情勢表達「嚴正關切」，反對單方面用武力改變現況或用脅迫來增加緊張。

G7並強調「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）的普世性和統一性，重申這個治理海上所有活動法律框架的重要性，認為中國海軍在南海的擴張沒有法律基礎，督促中國遵守2016年7月12日南海仲裁庭的裁決，尊重航行的自由和權利。

繼去年首度提到台灣後，G7領袖今年再度在公報中強調台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。

公報中並呼籲中國維護國際法義務，提醒中國遵守聯合國憲章用和平方式解決爭端的原則，戒絕威脅、脅迫、恐嚇或武力。

針對俄羅斯對烏克蘭發動「沒有正當理由、無端和非法」的戰爭，G7在公報呼籲中國施壓俄羅斯立即遵守國際法院3月16日要求停止軍事行動的裁決，並遵守聯合國大會要求從烏克蘭撤軍的決議。

公報也提到香港，呼籲中國信守「中英聯合聲明」及「香港特別行政區基本法」對權利、自由和高度自治的承諾。

G7並對中國人權狀況表達「嚴重關切」，呼籲中國在西藏和新疆尊重普世人權和基本自由，並對新疆的強迫勞動問題表示擔憂。（編輯：馮昭）1110628