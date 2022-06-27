德智庫：G7應擴大規模 納入台灣等民主國家

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（中央社記者林育立柏林27日專電）七大工業國集團（G7）每年由成員國輪流擔任主席，協調對重大議題立場，不過運作方式難以因應國際上層出不窮的危機，德國智庫建議G7應擴大規模，納入台灣等民主國家。

德國政府智庫學術暨政治基金會（Stiftung Wissenschaft und Politik）學者默爾（Hanns W. Maull）和提姆（Johannes Thimm）聯名表示，美國對俄羅斯入侵烏克蘭的反應，符合拜登政府力求恢復美國領導地位的宣示，有助於G7的繼續存在；不過，鑑於全球當前危機四伏，這個國際組織的運作方式顯然已經過時，有必要改革。

這兩位國際關係學者在峰會前夕撰文指出，由於20國集團（G20）僅有一半成員支持對俄國的制裁，對抗西方的北京－莫斯科軸心力量鞏固，加上美國在歐洲和亞洲的領導地位遇到瓶頸，在符合西方價值想像的國際秩序框架下合作愈來愈難，七大工業國集團有必要革新。

首先，自由、民主、福利國家是G7成員國有別於獨裁國家的優勢，因此G7應納入韓國、澳洲、紐西蘭，以及在不違反「一中原則」前提下納入台灣等自由民主國家，讓G7擴大為G10+1。

其次，G7成員國有必要擁護自由民主的原則，在內政和外交上徹底實踐，才能避免外界對民主國家走向獨裁的批評。

最後，G7成員國在執行峰會決議時應增加強制性，以免淪於口頭宣示卻沒有付諸行動。

由美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本等七個已開發國家組成的七大工業國集團，目前正在德國阿爾卑斯山區的艾爾莫城堡（Elmau Castle）舉行峰會，預計28日結束會議並發表宣言。（編輯：林治平）1110627