G7德國峰會落幕 矢言讓俄羅斯付出侵烏代價[影]

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圖為G7領袖27日與烏克蘭總統澤倫斯基（螢幕中）進行近兩小時的視訊會議。（圖取自twitter.com/vonderleyen）

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（中央社德國艾爾莫城堡28日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）峰會今天結束。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在會後記者會上說，G7矢言讓俄羅斯因入侵烏克蘭付出代價，同時強調不會讓俄國總統蒲亭獲勝。

法新社報導，蕭茲說：「G7團結支持烏克蘭。我們會繼續維持並提高蒲亭（Vladimir Putin）總統及其政權發動這場戰爭的政經代價。」

根據美聯社，G7峰會今天發布會後聲明，強調G7有意讓俄國付出「嚴重且立即的經濟代價」。

但聲明並未提及如何限制化石燃料價格等重要實務細節，僅安排在未來幾週內加強討論，以「探索」禁止俄國石油超量進口的措施。

這麼一來，俄國一大關鍵收入將受到打擊，而且理論上有助舒緩能源價格飆漲壓力，以及戰爭導致通膨飆升對全球經濟的衝擊。

G7領袖表示：「我們堅定承諾，只要有必要，將就制裁問題維持我們前所未見的協調性，並在每階段一致行動。」

G7領袖也同意禁止進口俄羅斯黃金，以及加強援助因烏克蘭穀物輸出受阻而面臨糧食短缺的國家。

影片來源：FRANCE 24 English

G7領袖在峰會結束前，一致譴責俄軍「惡劣」攻擊烏克蘭克列緬丘格市（Kremenchuk）一間購物中心，形容這麼做犯下戰爭罪，同時宣示將追究蒲亭和其他涉入攻擊者的責任。

G7由美國、德國、法國、義大利、英國、加拿大、日本組成。昨天7國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視訊會議後，宣示「不管多久」都會支持烏克蘭。

G7領袖離開巴伐利亞邦阿爾卑斯山脈（Bavarian Alps）地區的艾爾莫城堡（Schloss Elmau）飯店後，將接著前往西班牙馬德里（Madrid）參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，屆時俄國入侵烏克蘭的影響將再度成為議程焦點。

G7除了日本以外都是北約成員國，而日本首相岸田文雄也已獲邀前往馬德里。

另外，G7成員國今天也承諾成立一個新的「氣候俱樂部」，讓有意加強對抗全球暖化的國家加入。入會國家將同意採取更嚴格的措施來減少溫室氣體排放量，目標是讓本世紀全球升溫幅度與工業化之前相比不超過攝氏1.5度。

俱樂部成員將互相協調，以讓彼此措施相仿，同時避免成員國對彼此的商品互祭氣候關稅。

蕭茲在3天峰會結束時說，氣候俱樂部的目標旨在「確保保護氣候為競爭優勢而非劣勢」，細節將於今年敲定。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110628