俄飛彈襲烏商場致16死 澤倫斯基：歐洲最明目張膽恐怖行動[影]

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（中央社基輔28日綜合外電報導）俄羅斯昨天對烏克蘭中部城市克列緬丘格一家購物商場發動飛彈攻擊，造成16人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基稱這是歐洲最「明目張膽的恐怖行動」，俄羅斯已成為全球最大的恐怖組織。

烏克蘭東部昨天也發生另兩起攻擊，總共造成至少12名平民死亡，官員指控莫斯科刻意鎖定平民發動襲擊。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天傍晚在傳訊應用程式Telegram發表影片表示：「俄羅斯今天對克列緬丘格（Kremenchuk）購物中心發動的攻擊，是歐洲史上最明目張膽的恐怖行動。」

「一個平靜的城鎮、普通的購物中心，裡頭有婦女、小孩與平凡百姓。」

根據烏克蘭總統府官網，澤倫斯基說：「今天早上，我懇請美國認定俄羅斯是資助恐怖主義的國家。相關決議案已獲得美國參議院委員會批准，且國務院可以採納這項法律決定。這項決定顯然是必要的，必須獲得整個民主世界支持。」

澤倫斯基說：「截至今天，俄羅斯已對烏克蘭動用近2800枚不同的巡弋飛彈。擊中我們城市的空襲炸彈與多管火箭發射系統（MLRS）已多到無法估算，在戰爭開打的頭4個月就數以十萬計。這就是恐怖行動。」

他說：「俄羅斯已成為全球最大的恐怖組織。這是一個事實。這必須是法律事實。全世界的每個人必須了解，購買或運送俄羅斯石油，與俄羅斯銀行保持往來，向俄羅斯繳納稅金與關稅，就是向恐怖分子資助金錢。」

烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）官員今天凌晨說，俄羅斯以飛彈攻擊克列緬丘格一座購物商場，死亡人數增至16人，另有59人受傷。

他說：「目前為止，我們知道有16人死亡、59人受傷，有25人住院。資訊還在持續更新中。」

稍早，烏克蘭國防部表示，克列緬丘格攻擊事件是刻意選在購物中心最忙碌的時刻，以造成最多平民死亡。

這場攻擊已招致聯合國與全球領袖譴責。

烏克蘭昨天也發生其他攻擊，盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）說，烏克蘭東部利西昌斯克（Lysychansk）遭遇俄羅斯火箭攻擊，至少有8名平民出外取水時死亡。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）說，哈爾科夫遭遇攻擊造成4人死亡，另有19人受傷，包括4名孩童。

他在Telegram發布聲明說：「敵軍刻意讓一般民眾感到驚恐不安。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110628