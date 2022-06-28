俄襲烏商場16死59傷各界譴責 G7稱構成戰爭罪

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（中央社基輔28日綜合外電報導）俄羅斯以飛彈攻擊烏克蘭一座購物中心，已知釀成16死59傷的慘劇，對此各方紛紛表態，譴責俄國的惡行。G7領袖在德國峰會上稱這構成「戰爭罪」，期盼加強對莫斯科祭出制裁。

俄羅斯昨天以飛彈攻擊烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）一間擠滿人潮的購物中心，烏國緊急服務部門的負責人今天凌晨表示，攻擊造成的死亡人數已上升到16人，受傷人數也增加到59人。

英國首相強生（Boris Johnson）對此表示，這樣的攻擊顯示俄羅斯總蒲亭（Vladimir Putin）「殘酷和野蠻的程度」。

他說：「蒲亭必須意識到，他的行為只會強化英國和七大工業國集團（G7）其他所有的國家一直力挺烏克蘭的決心。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的辦公室同樣譴責俄羅斯的行徑，稱那樣的攻擊「極為惡劣」。

古特瑞斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在每天例行的記者會上表示，在迄今為止的衝突中，這次遭飛彈攻擊的小鎮克列緬丘格，今天之前都未受到直接的襲擊。

杜雅里克說：「任何襲擊購物中心的攻擊都是極為惡劣的。」

他補充說：「我們再次強調，根據國際人道主義法，各方都有義務保護平民和民用基礎設施。」

杜雅里克表示，他無法確認攻擊造成的死亡人數。

但攻擊事件發生的地方，烏克蘭波塔瓦州（Poltava）州長盧寧（Dmytro Lunin）表示，至少有10人喪生、40多人受傷，並警告傷亡人數可能還會增加。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對攻擊事件表示震驚，並誓言要讓俄羅斯為此負責。

布林肯在推特（Twitter）發文說：「全世界今天都對俄羅斯以飛彈發動攻擊一事感到震驚，我指的是襲擊一個擠滿人潮的烏克蘭購物中心，他們一系列暴行的最新一起。」

「我們將繼續支持我們的烏克蘭合作夥伴，並追究俄羅斯和犯下那些暴行者的責任。」

G7領導人在德國舉行的會議上，稱俄羅斯的行徑構成了「戰爭罪」，他們盼加強對俄羅斯的制裁。

G7領導人在一份聲明中，嚴正譴責俄羅斯「可惡的攻擊」，當中說道：「不分青紅皂白對無辜平民的攻擊，構成了戰爭罪。」

「我們將繼續提供財政、人道主義、軍事、外交上的支持並一直與烏克蘭站在一起。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）說：「我們將持續加大給蒲亭的壓力，這場戰爭必須結束了。」

在國際社會對這次攻擊的憤慨日益高漲之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也稱這次的奪命襲擊事件是「令人憎惡的」。

他在推特上寫道：「俄羅斯轟炸克列緬丘格的購物中心是令人憎惡的。在面對這種暴行時，我們與罹難者家屬同感悲痛，也同樣感到憤怒。俄羅斯人民必須看到真相。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110628