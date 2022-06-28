俄國飛彈襲烏克蘭購物中心 倖存者：人間煉獄

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（中央社基輔27日綜合外電報導）俄羅斯飛彈今天擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）一座人潮洶湧的購物中心，造成至少16人罹難、59人受傷，倖存者劫後餘生，直呼襲擊當下猶如「人間煉獄」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天晚間在通訊軟體Telegram上張貼的廣播中表示：「俄羅斯今天對克列緬丘格購物中心發動的攻擊，是歐洲史上最明目張膽的恐怖行動。」

法新社報導，緊急服務單位主管克魯柯（Sergiy Kruk）表示，目前主要任務是「搜救工作、移除瓦礫和滅火」。

克魯柯在Telegram上說：「截至目前為止，我們知道有16人罹難、59人受傷，其中25人住院治療。資訊正在更新中。」

「所有應變單位將不分晝夜，全力處理相關事宜。我想再度強調，不要忽視空襲警報！」

澤倫斯基稍早曾表示，飛彈來襲當下，這座購物中心裡有「超過1000名平民」。在俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭前，這座工業城市有22萬人口。

澤倫斯基在臉書（Facebook）寫道：「這座購物中心起火燃燒，搜救人員正在滅火。無法想像有多少受害者。」

澤倫斯基釋出購物中心被大火吞噬的畫面，外頭有數十名搜救人員和一輛消防車。

緊急服務單位也公布影像，顯示消防員和搜救人員正試著清除購物中心悶燒廢墟的瓦礫。

烏克蘭國防部表示，這場攻擊是刻意挑選購物中心的尖峰時刻，目的是要造成最大傷亡人數。

路透社報導，隨著克列緬丘格夜幕降臨，消防人員和軍人利用燈光和發電機持續進行搜救，部分家屬用手捂著嘴巴，情緒幾乎潰堤。

24歲的澤博洛夫斯基（Kiril Zhebolovsky）正在尋找22歲友人魯斯蘭（Ruslan），魯斯蘭在這座購物中心內的電子用品店Comfy工作，自爆炸發生後便音訊全無。

澤博洛夫斯基說：「我們傳訊、打電話給他，都沒有回應。」他將自己的姓名和手機號碼留給搜救人員，以便在找到人時通知他。

43歲的傷患邁克爾斯（Ludmyla Mykhailets）說，她與丈夫米科拉（Mykola）當時正在逛一間電子用品店，爆炸威力將她拋到空中。

她說：「我被拋到空中，碎片擊中我的身體。整個購物中心都垮了，接著我摔在地上，我不知道自己當時到底有沒有意識。」她還說，她的手臂骨折，頭部也裂開。

45歲的米科拉說：「簡直是地獄。」他說話時，包紮頭部的繃帶還滲出血跡。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110628