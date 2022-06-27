俄軍飛彈海空3面襲烏北烏西 兩個月來最大規模

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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄軍25、26日週末期間用巡弋飛彈大規模空襲烏國各地，飛彈來自白俄羅斯與裏海上空的俄機與黑海的俄艦，是近幾週以來規模最大、協同程度最高的空襲。

「紐約時報」報導，烏克蘭情報顯示6架俄軍Tu-22M3轟炸機從俄國鄰近白俄的沙伊科夫卡（Shaykovka）機場起飛，進入白俄空域後轉烏克蘭的方向，隨即在距烏克蘭邊界48公里處發射至少12枚巡弋飛彈打擊烏克蘭北部目標，然後飛返俄國。

而在烏國南部的尼古拉耶夫（Mykolaiv），市長辛克維奇（Oleksandr Sienkevych）也透過社媒Telegram貼文，稱俄軍從佔領區發射飛彈打中當地的平民設施。

烏克蘭官員表示，俄軍今天新一輪飛彈攻擊打中基輔一座公寓，造成至少1人喪生，另還損及附近一處幼兒園，所幸當時園內沒有學童。

烏克蘭空軍司令部發言人說，打基輔的飛彈是遠從1440公里外的裏海上空所射。俄軍從白俄方向發射的飛彈打傑斯納（Desna）、日托米爾（Zhytomyr）等烏國北部目標，從黑海俄艦發射的飛彈則打烏西鄰近波蘭的亞沃利夫（Yavoriv）。

華盛頓戰爭研究所（ISW）在最新戰況分析指出，俄軍今天對基輔的舍甫琴基夫斯基（Schevchenkivskyi）地區發動大規模飛彈空襲，很可能意在回應目前正在召開的七大工業國（G7）領袖峰會。

ISW認為，這與俄軍4月29日於聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）到訪時發動攻擊如出一轍。週末這場空襲是4月底以來基輔首度遭到如此規模的打擊。

烏克蘭政府的消息人士指出，俄軍Tu-95、Tu-160轟炸機從裏海上空發射多枚X101（北約代號AS-23）巡弋飛彈攻擊舍甫琴基夫斯基地區的基礎設施，意在展現打擊能力。

推特上一個資源公開帳號GeoConfirmed指出，飛彈鎖定目標為阿特姆國營聯合控股公司（Artem State Joint-Stock Holding Company），是一家空對空飛彈、反戰車飛彈、飛機設備及飛彈自動空中導引訓練與維護系統的製造商。

GeoConfirmed認為俄軍很可能以飛彈的最大射程攻擊，如此飛彈射後的衛星定位與雷達相關導引易遭干擾，以致誤擊民生設施。

紐時指出，烏軍稱俄國軍機也空襲東部利西昌斯克（Lysychansk）烏軍陣地，準備切斷補給線並進行包圍；利西昌斯克與北頓內茨克（Severodonetsk）是雙連城，北頓日前淪陷，利西昌斯克已成烏軍在盧甘斯克州（Luhansk）僅存的最後一個城鎮，但也岌岌可危。

「華盛頓郵報」在利西昌斯克外圍的前線記者直擊烏軍在撤退時挨炸。一支烏軍空降單位26日早晨搭著裝甲運兵車輛從北頓內茨克的前線撤退，就在車隊正準備駛入一個村莊時遭到俄軍集束炸彈攻擊。

部隊指揮官說：「我們在前線時反而沒事，一撤退反而被打。」（譯者：陳亦偉）1110627