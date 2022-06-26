G7峰會登場俄再轟基輔 烏克蘭北頓內茨克市淪陷

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（中央社基輔26日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）峰會登場之際，俄羅斯軍隊加強轟炸烏克蘭釀死傷，美國總統拜登呼籲西方團結因應。如今俄軍已完全掌控烏東北頓內茨克市，是烏國一個多月來最大挫敗。

●俄軍再炸基輔 拜登痛批野蠻

俄羅斯連續第2天加強空襲烏克蘭。官員表示，俄國飛彈26日擊中首都基輔（Kyiv）市區一棟住宅大樓和幼兒園，造成1死5傷。拜登（Joe Biden）以「野蠻行徑」來形容最新轟炸。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）認為俄羅斯意圖在北大西洋公約組織（NATO）峰會登場前恐嚇烏克蘭人。北約將於28日至30日召開關鍵會議，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預料會在北約會議上發言。

俄羅斯則稱，俄軍對烏克蘭北部和西部3處軍事訓練中心發動攻擊，目標位於利維夫州（Lviv）、切爾尼戈夫州（Chernihiv）和日托米爾州（Zhytomyr）。但俄羅斯未立即評論26日基輔遇襲一事。

基輔市區26日晨間發生多達4次爆炸，幾小時後基輔又發生兩次爆炸，但目前尚無受損跡象，意味來襲飛彈可能被擊落。

●北頓內茨克落俄手中 澤倫斯基矢言收復

俄羅斯與烏克蘭當局25日表示，俄軍已完全掌控烏東城市北頓內茨克（Sievierodonetsk），這是烏克蘭歷經數週來最血腥戰鬥後，基輔一個多月來最重大的戰場挫敗。

烏克蘭稱撤離北頓內茨克是「戰術性撤退」，未來將從北頓涅茨河（Siverskyi Donets）對岸地勢較高的利西昌斯克（Lysychansk）繼續作戰。親俄分離主義者則說，俄羅斯軍隊現在正在攻打利西昌斯克。

澤倫斯基25日表示，烏克蘭將會收復遭俄羅斯奪占的全部城市，包括北頓內茨克在內。

另外，俄羅斯國防部26日表示，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）視察參與烏克蘭軍事活動的俄軍。

●俄砲轟哈爾科夫 核子研究設施受損

烏克蘭國家核子管制委員會（State Nuclear Regulatory Inspectorate）在網路發文表示，俄羅斯25日砲轟烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv），造成一處核子研究設施受損，但儲存核燃料區域未受影響，且當地輻射量仍在正常範圍內。

在俄烏戰爭爆發後頭幾個月，烏克蘭第2大城哈爾科夫曾遭受猛烈轟炸。俄軍恢復砲轟，打破當地最近幾週的相當平靜情勢。

●蒲亭會白俄總統 稱數月內運交可搭載核彈頭飛彈

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）25日接見白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）時表示：「在未來幾個月內，我們將會運交伊斯坎德-M（Iskander-M）戰術飛彈系統予白俄羅斯，此飛彈系統能用於彈道或巡弋飛彈，搭載傳統抑或核子彈頭。」

蒲亭也提議升級白俄羅斯戰機，讓它們能攜載核武。俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，導致俄羅斯和白俄羅斯與西方國家間的緊張情勢不斷升高。

（中央社製圖）

●G7峰會登場 拜登籲西方團結因應俄侵烏

G7在德國阿爾卑斯山區召開峰會。拜登26日告訴德國總理蕭茲（Olaf Scholz），西方必須保持團結來因應俄羅斯入侵烏克蘭。

拜登表示，蒲亭原本希望「北約和G7某方面來說會分裂」，「但我們沒有，之後也不會」。

另一方面，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，G7必須進一步制裁俄國，並提供更多重型武器給烏克蘭，以此回應烏克蘭26日又遭飛彈空襲。

●英美日加禁俄黃金 英相籲G7勿放棄烏國

俄烏戰爭進入第4個月，英國政府26日表示，英國、美國、日本和加拿大將禁止新進口俄羅斯黃金，以阻止俄國權貴們藉購買貴重金屬，避開各國制裁莫斯科入侵烏克蘭所帶來的衝擊。

英國首相強生（Boris Johnson）同日呼籲G7各國領袖不要放棄烏克蘭。他在G7峰會召開時稱，世界各國領袖必須認識到支持烏克蘭的代價，包括能源和食品成本飆升，但也必須承認，讓俄羅斯獲勝，代價會高得多。

強生26日也跟法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在G7峰會場邊會談，兩人同意提供烏克蘭在對抗俄羅斯的戰爭中更多協助，並表示見到扭轉俄烏戰爭的契機。

●佐科威將訪俄烏促對話、推動和平

印尼總統佐科威（Joko Widodo）26日表示，將訪問正在交戰的烏克蘭和俄羅斯進行建構和平任務，期間他將敦促俄烏兩國總統為對話開闢空間。

佐科威在前往德國出席G7高峰會前表示：「戰爭必須停止，全球食物鏈也需要重啟。」佐科威參加G7高峰會後，將前往基輔拜會澤倫斯基。

●法國能源巨擘籲全民節約用電

法國能源公司Engie、法國電力集團（EDF）及石油巨擘道達爾集團（Total）3家公司的執行長26日敦促個人和企業立即限制用電量，為迫在眉睫的能源危機做好準備。

俄羅斯入侵烏克蘭，使歐洲對俄羅斯天然氣的依賴成為關注焦點，促使各國爭相尋找替代能源。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110626