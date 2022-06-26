俄烏戰爭致能源短缺、釀糧食危機 G7峰會蒙陰影

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社艾爾莫城堡25日綜合外電報導）德國總理蕭茲明天將在南部艾爾莫城堡迎接七大工業國集團（G7）領袖。俄烏戰爭和其在能源短缺、糧食危機等多方面產生的深遠影響，已讓3天峰會蒙上陰影。

路透社報導，俄羅斯2月入侵烏克蘭後，蕭茲（Olaf Scholz）矢言革新德國外交和國防政策，承諾以1000億歐元基金強化德國軍隊，並運送武器到烏克蘭。

G7這場峰會在比去年還要黑暗的背景下登場，當時英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國領袖進行了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來的第一次會面，矢言要打造更好的未來。但俄羅斯入侵烏克蘭後，全球能源和糧食價格飆升，打擊經濟成長。

聯合國昨天警告將發生「空前的全球飢荒危機」。

氣候變遷、日益武斷的中國和集權主義崛起，預計也將列入峰會議程。

G7領袖預料將尋求展現統一陣線，一來只要有必要將持續支持烏克蘭，二來升高施壓俄羅斯。但針對第二點，他們將希望避免實施可能引發通貨膨脹並加劇影響本國人民生活成本危機的制裁行動。

歐洲聯盟（EU）一位官員說：「來自G7的主要訊息將會是團結和協調行動…這是主要訊息，即使在困難時期…我們聯盟也將團結一心。」

一名知情人士向路透社透露，G7夥伴國預計將同意禁止進口俄羅斯黃金。德國政府一名消息人士後來表示，G7領袖正在就俄羅斯石油進口可能的價格上限進行「相當具建設性」的對話。

G7領袖預料也將討論解決能源價格攀升以及取代俄羅斯石油天然氣進口的選項。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110625