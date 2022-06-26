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北約峰會期間 美日韓領袖將舉行三邊會談

2022/6/26 21:44（6/26 22:21 更新）
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（中央社首爾/橫濱26日綜合外電報導）韓國總統府官員今天表示，韓國總統尹錫悅將於29日在馬德里舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會期間，與美國和日本領袖舉行2017年9月以來首次三邊會談。

這位官員稱，會談預定於當天下午2點30分舉行，不過可視需要做出改變。他還說，尹錫悅和日本首相岸田文雄不太可能單獨會晤。

一名日本政府官員也告訴路透社，3位領袖將於6月29日會談。

首爾正推動強化與北約的夥伴關係，且在全球舞台上扮演更大的角色。本週稍早，韓國表示計劃在布魯塞爾成立北約代表團。

5月10日宣誓就職的尹錫悅，將成為第一位出席北約峰會的韓國總統。韓國與日本、澳洲和紐西蘭一起，獲邀成為北約在亞太地區的合作夥伴。

韓國總統府表示，北約於6月29日至30日在馬德里舉行的會議，重心料將是烏克蘭危機，不過尹錫悅打算鼓吹國際合作，對付北韓核武計畫。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110626

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