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北約新戰略文件如何提中國？美稱有信心能硬起來

2022/6/26 21:59（6/26 22:21 更新）
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白宮官員26日表示，美國對北約新戰略文件將納入針對中國的「有力」用詞有信心，目前仍在磋商提及中國的方式。（中央社製圖）
白宮官員26日表示，美國對北約新戰略文件將納入針對中國的「有力」用詞有信心，目前仍在磋商提及中國的方式。（中央社製圖）
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（中央社德國艾爾莫城堡26日綜合外電報導）一名白宮官員今天表示，美國有信心北大西洋公約組織（NATO）的新戰略文件將納入針對中國的「有力」用詞，目前仍在磋商提及中國的方式。

路透社報導，北約正在擬定一項新的戰略構想─一份陳述北約目標與價值的戰略文件，預計月底在西班牙馬德里（Madrid）的北約峰會上公布。

美國總統拜登（Joe Biden）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在七大工業國集團（G7）於德國的領袖峰會見面後，這名白宮官員表示：「他們觸及中國議題，中國會是此行的普遍主題。」

官員說：「總統表達他對蕭茲總理的信任，而且對於他們討論的所有議題，以及兩國合作因應的共同挑戰，真的都很有一致性。」

被問到華府是否施壓德國加強對烏克蘭的安全協助，這名官員則說，拜登已對德國承諾會做的事表達感謝，其中包括計劃增運多管火箭發射系統（MLRS）給烏克蘭。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110626

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