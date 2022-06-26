防莫斯科權貴逃避制裁 英美日加禁俄黃金輸入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國政府今天表示，英國、美國、日本和加拿大將禁止新進口俄羅斯黃金，以阻止俄國權貴們藉購買貴重金屬，避開各國制裁莫斯科入侵烏克蘭所帶來的衝擊。

英國政府發布聲明稱，這項禁令即將生效，適用於新開採或提煉的黃金。英國政府稱，這並不影響先前俄羅斯出口原產於當地的黃金。

聲明表示，俄羅斯去年黃金出口值126億英鎊（154.5億美元），俄羅斯有錢人最近一直在購買黃金以減少西方制裁造成的財務影響。

英國首相強生（Boris Johnson）表示：「我們今天宣布的措施將直接打擊俄羅斯權貴（oligarchs），打擊蒲亭（Vladimir Putin）戰爭機器的核心。我們有必要斷絕蒲亭政權的資金。英國和盟友正在這麼做。」

由於倫敦在國際黃金貿易扮演的核心角色，以及美國、日本和加拿大採取同樣的行動，「這項措施將具有全球影響力，將這一大宗商品排除在正式的國際市場外」。

這項新措施的發布時間，正值七大工業國集團（G7）領袖在德國巴伐利亞阿爾卑斯山地區召開峰會之際。本次會議的重點是如何持續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，預計將評估對俄制裁的作用，並討論對烏克蘭的財務、軍事和戰後重建援助。

在此之前，倫敦金銀市場協會（LBMA）已於3月7日宣布暫停對6家俄羅斯貴重金屬精煉廠的認證。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110626