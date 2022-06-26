北約峰會在即 西班牙疾呼注意非洲安全威脅

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（中央社馬德里26日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）將在本週於馬德里舉行峰會，地主國西班牙正在遊說成員國更加關注來自北約南側非洲的安全威脅。

但隨著烏克蘭戰爭進入第五個月，西班牙北約夥伴的優先要務仍然是堅決嚇阻俄羅斯在東翼進逼。

當北約領袖28日到30日在馬德里開會時，他們將修改北約的戰略概念。這項戰略概念概述北約主要的安全任務和挑戰，但自2010年以來一直沒有修改過。

西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）一直在推動北約擴大範圍，幫助處理非軍事威脅，例如非洲的「政治使用能源和非法移民」問題。

他22日在馬德里的記者會上說：「來自南側的威脅和東翼一樣多。」

馬德里還擔心非洲沙赫爾地區（Sahel）無法無天和暴力的伊斯蘭主義運動。沙赫爾地區是橫跨撒哈拉沙漠南部的廣大土地。

西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）說：「我們在歐洲有（俄烏）這場戰爭，但非洲的局勢確實令人憂心。」

對西班牙來說，這個問題尤其嚴重，西班牙是非洲不合法移民進入歐洲的主要門戶，而且依賴阿爾及利亞供應天然氣。

但布魯塞爾卡內基國際和平基金會歐洲分部（Carnegie Europe）的北約專家歐爾根（Sinan Ulgen）說，由於北約東翼衝突持續，要說服成員國對處理南側問題做出承諾將是「一場艱苦的戰鬥」。

這位前土耳其外交官告訴法新社：「烏克蘭戰爭改變了情勢。來自俄羅斯的威脅已成為幾乎所有國家的主要關注點。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110626