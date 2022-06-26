基輔遭飛彈攻擊釀5傷 市長批俄意圖恐嚇烏克蘭人

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基輔市區一棟建築26日遭飛彈擊中，至少5人受傷。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭警政首長克利孟科（Igor Klymenko）在國家電視台表示，基輔市區一棟建築今天遭飛彈擊中，至少5人受傷。市長克里契科認為俄羅斯意圖在北約峰會登場前恐嚇烏克蘭人。

克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄軍時隔近3週再度空襲首都基輔（Kyiv），目的是「在北大西洋公約組織（NATO）峰會接近時…恐嚇烏克蘭人」。

他在親赴遇襲公寓大樓視察後說，「若干居民被疏散，兩名傷者送醫治療」，同時「瓦礫堆下」還有人。

基輔晨間遭飛彈攻擊後，路透社記者表示，基輔南方郊區今天也傳出兩起爆炸聲，目前還不清楚爆炸原因。

烏克蘭中部切爾卡瑟州（Cherkasy）州長斯基奇科（Oleksandr Skichko）另透過傳訊應用程式Telegram表示，切爾卡瑟市今天聽見爆炸聲，但他未提供進一步細節。俄軍2月入侵烏克蘭後，切爾卡瑟大致未遭俄軍轟炸。

七大工業國集團（G7）領袖正齊聚德國以討論支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，北約則將於28日至30日召開關鍵會議。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預料會在北約會議上發言。

澤倫斯基說，昨天連遠達靠近波蘭邊界的利維夫（Lviv）等城市都遭受攻擊。

基輔今天遇襲幾小時後，英國宣布將加入美國、加拿大、日本等G7成員國的行列，一同禁止進口俄羅斯黃金，試圖以此加強對莫斯科的制裁力道。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，這項行動將直接打擊俄羅斯權貴，直搗俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭機器核心。

G7德國峰會將盤點迄今對俄制裁的效力、考慮對基輔提供新援助，以及開始聚焦長期重建計畫。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110626