英相籲G7切勿放棄烏克蘭 承諾提供新財政援助

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（中央社德國艾爾莫25日綜合外電報導）俄烏戰爭進入第4個月，英國首相強生（Boris Johnson）今天呼籲七大工業國集團（G7）各國領袖不要放棄烏克蘭，並承諾提供基輔當局新的財政援助。

強生於G7峰會前夕透過聲明表示：「烏克蘭可以戰勝，也將會戰勝，但他們需要我們的支持才做得到。現在不是放棄烏克蘭的時候。」

英國唐寧街首相府的聲明指出，英國準備好額外提供4億2900萬元英鎊（5億2500萬美元）的貸款保證。聲明警告說，烏克蘭政府擔心若沒有新的現金挹注，恐將在秋天耗盡現金。

法新社報導，這項承諾將使英國今年對烏克蘭提供的財政和人道援助總額升至18億美元左右。

強生在國內因兩次補選慘敗和一系列負面新聞而承受壓力，但一直堅定支持烏克蘭。俄國2月24日入侵烏克蘭以來，強生曾2度造訪基輔（Kyiv），並比其他西方盟國還要早運送致命性武器給烏克蘭軍方。

強生6月26日到28日將與美國總統拜登、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及義大利、加拿大和日本領袖在德國巴伐利亞艾爾莫城堡（Elmau Castle）舉行G7峰會。

G7峰會過後，北大西洋公約組織（NATO）將在西班牙首都馬德里舉行關鍵會議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計將於27日透過視訊對G7領袖發表演說，且根據唐寧街說法，澤倫斯基將敦促盟國對他遭戰爭蹂躪的國家提供長期支援。

聲明還說：「西方對於烏克蘭的支持出現任何倦怠或動搖的跡象，將直接正中（俄羅斯）總統蒲亭（Vladimir Putin）的下懷。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110626