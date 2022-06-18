專家：烏俄戰長期將成低強度衝突 或朝鮮半島化

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）烏克蘭戰事若拖延，將對全球經濟和糧食供應產生嚴重後果，但美國「華盛頓郵報」引述專家看法指出，目前烏、俄戰爭將長期演變成低強度衝突，或類似朝鮮半島的情況。

上述第2種情況就是，烏克蘭與俄軍占領下的烏國其餘領土之間，形成一道與南、北韓類似的高度軍事化邊界，偶爾會發生緊張升溫情況。

美國總統拜登本週宣布，再為烏克蘭提供10億美元安全援助，又一次證明美方有決心確保烏克蘭能挺過烏東頓巴斯（Donbas）地區的艱苦戰鬥。德國和斯洛伐克等歐洲國家也透露，將為烏克蘭運送先進武器，包括直升機和多管火箭系統。

這些支援似乎增添了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）政府的勇氣，澤倫斯基本週矢言，將收復一切遭到俄軍攻占的領土，甚至包括今年2月24日開戰之前許久遭俄羅斯兼併的地區。

但分析家指出，儘管外來援助大量湧至，且烏軍士氣高昂，然而烏克蘭當局和提供助力的國家至多只能期望，與規模龐大許多且裝備較齊全的俄軍形成僵局。

俄軍雖然未能攻下烏克蘭首都基輔，但在頓巴斯之戰仍發揮軍力優勢，得以藉助遠攻火砲轟擊烏軍陣地，並逐步擴大占領範圍。

曾任美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使、現任智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）負責人達爾德（Ivo Daalder）表示，戰局僵持將使美國面臨抉擇：若非繼續協助烏克蘭維持可能血腥的現狀，但後續會有毀滅性的全球後果；要不就只能停止對烏克蘭的支持，而任由莫斯科勝出。

然而達爾德說，停止提供支持「有如將烏克蘭餵入惡狼之口，沒有任何一方願意這麼做」。

達爾德表示，拜登政府希望，除了一再對俄羅斯實施制裁，並使俄國陷入外交孤立之外，藉由再次提供烏軍武器，能對烏、俄結束戰事的最終談判結果產生影響，也許能使俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）繼續作戰的意願降低。

如果這種情況未能立即出現，官員指出，美國要確保俄軍無法吞併烏克蘭的賭注將很高，那就是使全球陷入衰退，飢餓問題不斷加劇。

全球經濟原已預料將陷入多年低度成長，如今又因烏克蘭戰事而再度出現危機。由於戰事使物價漲升，並癱瘓烏克蘭穀物出口，造成全球糧食緊急狀況惡化。聯合國世界糧食計劃署（World Food Program，WFP）指出，全球約有4400萬人口因此更加瀕臨飢餓。

蒲亭17日發表談話抨擊西方，他表示，並不反對烏克蘭加入歐洲聯盟（EU），但他也警告，俄羅斯「特別軍事行動的一切任務都將達成」，還說俄國主權一旦受到威脅，莫斯科可能動用核武。

由於蒲亭對西方合力挺烏似乎並無畏懼，烏克蘭戰事透過談判終止的可能性恐怕渺茫。分析家指出，蒲亭很可能會繼續執行一項戰略，即攻占整個頓巴斯地區，然後建議停火，以鞏固俄方對頓巴斯和烏克蘭其他地區的控制權。

許多專家認為，烏克蘭戰爭很可能演變成低強度衝突，或是類似朝鮮半島的情況。

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韓戰在1953年隨著南、北雙方簽署停戰協定而中止，但戰爭並未正式結束。此後兩韓邊界高度軍事化，偶爾會有緊張升溫情況發生；而分析家預言，烏克蘭與遭到俄軍占領的烏國領土之間，就會形成這樣的狀況。

曾任北約歐洲盟軍最高統帥的美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）透過電子郵件表示：「我認為，蒲亭和澤倫斯基都無法將目前的戰鬥強度延續多年。戰爭打上幾個月當然沒問題，但不可能打上好多年。」（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110618