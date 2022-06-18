紐時：烏克蘭入歐盟 貪腐等內部挑戰仍待解

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（中央社基輔17日綜合外電報導）歐盟執委會建議讓烏克蘭成為歐盟正式候選國，但距離能真正加入歐盟仍有段路。「紐約時報」指出，打擊貪腐、確保國內多元民主環境，是烏克蘭獲接納前要克服的難題。

歐盟執委會（European Commission）17日正式建議給烏克蘭和鄰國摩爾多瓦「歐盟候選國」地位，為歐盟27國領袖本月23及24日峰會簽署提案舖路。

「紐約時報」指出，加入歐盟是一條辛苦且艱鉅之路，恐需費時多年，例如波蘭1994年正式提出加入歐盟申請，直到2004年才入會。

當前新成員的加入需得到歐盟全體27個成員的批准。加入者須採行歐盟共通律法，讓自身的政治、經濟、司法體制兼容於歐盟體系，還需遵守8萬多頁歐盟關於環保標準、食品衛生等多方面規章制度。

儘管過去有瑞典和芬蘭在申請後幾年內就很快加入歐盟的前例，但這並不常見。包括阿爾巴尼亞、波士尼亞和塞爾維亞在內的申請國多年來仍在苦候獲准加入，也使歐盟難以更快讓烏克蘭如願。

許多烏克蘭人談及申請加入歐盟時主張他們才是唯一為遵循歐盟理念與行事而作戰與犧牲的歐洲人，如今發現加入歐盟所需的諸多重大改革並非易事。

紐時指出無論對烏克蘭的遭遇有多同情，沒人會放棄入會把關，包含申請國需打擊貪腐。對烏克蘭而言滿足加入歐盟的條件不容易，像直到這次戰前國內的多元民主環境仍不完備，商界巨頭在政治體系的角色過重；政商勢力對法院盤根錯節與根深蒂固的影響更是主要障礙。

身兼企業家的政客會走後門插手法官任免，以圖讓自身所涉的商業官司得利。2年前澤倫斯基政府的總理請辭，部分原因就是為抗議讓政商關係複雜的業者獲選為首都基輔的供電企業，當時總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）否認圖利特定人士。

歐盟執委會已將烏克蘭司法和政府體系相關的7項主要改革與加入歐盟的條件綁定。歐盟執委會表示，烏克蘭必須保證司法獨立、剷除高層貪腐、通過保障媒體的法律、限制企業巨頭影響力，並完善關於洗錢和保護少數群體的立法。

此外，為因應俄羅斯入侵，烏克蘭實施戒嚴並將反對派的電視台全排除於國家有線電視系統之外，若戰事與戒嚴經年累月，也不太可能正常安排選舉，這些都與歐盟要求的精神相悖。

烏克蘭國會裡在野的歐洲團結黨（European Solidarity）議員阿利耶夫（Volodymyr Ariyev）說：「政府這次只在讓烏克蘭終於能被接受為候選國這點值得肯定，我們仍需確保自身發展符合民主方式，否則候選國資格將不保。」（譯者：陳亦偉）1110618