閻學通：俄烏戰爭加劇逆全球化 對中國有弊無利

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（中央社記者張淑伶北京22日電）中國學者閻學通日前受訪時表示，俄烏戰爭加劇逆全球化趨勢，對中國一點好處都沒有；他還說，所謂「同盟」是盟友被侵略時幫助對方，而不是「我幫助你侵略別人」。

鳳凰衛視節目「問答神州」9日播出北京清華大學國際關係學院院長閻學通的專訪，談俄羅斯侵略烏克蘭對中國、俄羅斯以及全世界的影響。

閻學通說，俄羅斯現在的國內生產毛額（GDP）已經小於加拿大和韓國了。世界銀行預測俄羅斯今年GDP是負增長11%，「一個擁有西班牙經濟實力的國家能具有全球性的挑戰能力嗎？不可能」。

他表示，這場戰爭使俄羅斯將來再想對世界有全球性的影響已經很困難了。

閻學通認為，除了海灣中東國家和石油輸出國之外，這場戰爭對其他國家都受害，美國和歐洲相比只是受害少一點。

至於對中國的影響，他認為，這場戰爭到目前為止，以全球化來說，給中國除了帶來損失傷害，沒有任何好處。因為中國是世界最大貿易國，逆全球化的發展趨勢對中國一點兒好處都沒有，俄烏衝突加劇了逆全球化趨勢。

閻學通也對同盟關係和中國面臨的國際安全問題作出說明。

他說，很多人認為同盟是當盟友進行戰爭的時候，自己就自動參加戰爭，「這是錯的」。「同盟是當你的盟友被別人侵略，他進行反侵略戰爭的時候，你自動捲入戰爭，同盟條約是『我幫助你、保護你』，不是『我幫助你侵略別人』」。

他認為，從國際關係角度來說，中國現在面臨的最大問題不是「發展問題」，而是「安全問題」。首要解決的是如何提高中國的國際安全環境。

閻學通說，中國是世界國防開支第二高的國家，應該考慮為周邊國家提供安全保障，「當你不給別人提供安全保障的時候，別人會問你要這麼多武器幹什麼？當你說『我造這槍是保護你的』，他不怕你槍多；當你告訴他說『我造的槍是絕不保護你的』，他會非常害怕」。

閻學通在訪談中還表示，到目前為止，這場戰爭是個局部戰爭、地區戰爭，並沒有改變世界格局，而是強化了2019年已經形成的中美兩極格局。

他並認為，這場戰爭加劇了國際社會更加不遵守國際規則的型態，譬如俄羅斯這次發動戰爭是沒有遵守聯合國憲章，美國的制裁也違背了加入世界貿易組織的那些規則。今後10年，不遵守國際規則會越來越多。（編輯：李雅雯）1110522