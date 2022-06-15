烏克蘭戰爭處關鍵階段 西方官員預測3種可能結果

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據與美國和其他西方情報機構關係密切的不同消息人士指出，西方情報和軍事官員們相信，烏克蘭戰爭正處在可能決定長期結果的關鍵階段。

據CNN報導，此一關鍵時刻恐怕也會迫使西方國家政府得作出艱難決定。截至目前，西方國家持續對烏克蘭提供支持，這也使他們自身經濟和國家武器儲備承受穩定增加的負擔。

據美國高層國防官員指出，美國預期會宣布更多援烏武器和裝備方案，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天也將引領由近50個國家組成的工作組商討此一危機。但這些至關重要軍火的交付工作看起來緩不濟急，烏克蘭官員不僅沮喪，也擔心西方的承諾可能在此決定性時刻軟化。

「我認為就快到要決定這一方或另一方勝出的時候了。」北大西洋公約組織（NATO）一名官員指出：「不是俄羅斯進入斯拉揚斯克（Slavyansk）和克拉莫托斯克（Kramatorsk），就是他們會在那裡被烏克蘭擋下。如果在面對如此武力規模下，烏克蘭仍可守住那裡的防線，那可是關係重大。」

●三個可能結果

西方官員正密切關注他們認為可能出現的3種可能情境：

俄羅斯可能在烏東兩個重要的州繼續攻城掠地。或者，戰事可能會陷入僵局，再拖延數月或數年，對雙方都造成慘重死傷，使得這場進展緩慢的危機繼續消耗全球經濟。

還有一種官員認為最不可能的情境：俄羅斯可能重新定義戰爭目標，宣布已經獲勝，打算針對如何結束戰爭進行布局。消息人士指出，截至目前，這種情境不過是種一廂情願的想法。

美國官員越來越擔心，倘若俄羅斯能夠鞏固在烏東取得的戰果，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）恐怕就可以把當地作為整備區，向烏克蘭其他地區進一步推進。

「我確信，如果烏克蘭不夠強大，他們會得寸進尺。」為了敦促西方儘快供應更多武器，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天警告：「我們已經對他們展現出力量，我們的西方夥伴也要跟我們一起進行這種展示，這很重要。」

他呼籲，如果烏克蘭的盟友也希望阻撓俄羅斯的領土野心，那麼西方軍事援助「必須趕快送到」。

西方官員普遍認為，俄羅斯完全以數量取勝，在烏東腳步站得更穩。但美國總統拜登政府一名資深官員指出：「俄羅斯的進展並非定局。」

由於這場衝突的前線已經陷入以砲火相互攻擊的消耗戰，雙方都傷亡慘重，目前也可能都面臨人力短缺。俄羅斯地面部隊已經耗損達1/3，美國情報官員曾經公開表示，沒有進行全面動員的話，俄羅斯很難取得任何重大進展，但全面動員是政治上的危險舉措，蒲亭至今仍不願意這麼做。

當前戰事聚焦北頓涅茨河（Seversky Donets River）兩側雙城北頓內茨克（Sievierodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk），烏軍在北頓內茨克幾乎遭到全面包圍。

儘管西方分析認為，烏克蘭更有機會守住地形上居高臨下的利西昌斯克，但是已經出現俄方試圖從東南方挺進、切斷這座城巿供給線等諸多麻煩跡象。

澤倫斯基上週指出，「在諸多層面上，頓巴斯（Donbass）地區的命運」正由這兩座城巿來決定。

●烏軍偏好蘇聯武器系統

美國官員堅稱西方武器正持續流入戰事前線，但是當地卻通報武器短缺，烏克蘭官員也氣餒地在前線大聲疾呼著，不禁令人懷疑武器供應線的效率。除了重型火砲之外，烏克蘭也要求諸如彈藥這種更基本供給。

消息人士指出，其中部分原因在於，儘管烏克蘭即將用光與現有系統相容的蘇聯時期老舊軍火，但是要使其戰士過渡到西方的、合乎北約標準的系統有其障礙。光是訓練士兵換用系統就需要時間，而作戰時最需要的戰士得因此離開戰場。

拜登政府本月稍早已經宣布提供「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）在內的援烏新計畫，烏克蘭為了取得這種可以發射一連串火箭和飛彈的系統，大聲疾呼了數週之久。

儘管一小群烏克蘭戰士幾乎在方案宣布後就立即開始為此系統受訓，但光是訓練期就要3週，因此HIMARS還無法派上戰場。官員現在也只能說，這種系統會「很快」進入烏克蘭。

與此同時，世界上其他地方仍然存在數量有限的蘇聯時期軍火可以提供烏克蘭，美國敦促擁有這類老舊軍備的其他國家針對可以供應烏克蘭的部分進行盤點。但美國官員說，這場慘烈的砲戰就要「清光地球上的蘇聯貨」。

●蒲亭的下一步

與此同時，美國和其他西方官員沒有看到蒲亭投入這場代價高昂戰爭的決心有軟化跡象。

「從我們評斷蒲亭對於烏克蘭所持戰略目標的角度來看，我看不出有什麼改變。」那名北約官員說：「蒲亭仍然相信自己最終將會獲勝，要不從實體上掌控，要不對烏克蘭達成某種形式政治掌控，可能是很重要一部分地區，或最好是整個烏克蘭。」

但雖然蒲亭意志仍堅，越來越多人意識到西方可能不是這樣。

隨著戰事拉長，西方政府付出的代價也跟著水漲船高。包括美國在內的若干西方國家政府，已經開始對援烏武器消耗了自家軍備一事引以為憂。

其次，高能源價格、高通膨之苦已經開始對美國和歐洲的小老百姓造成影響。媒體關注也關始飄離日復一日的艱困戰鬥，有些官員擔心西方國家對烏克蘭的支持可能會降溫。

烏克蘭領土防衛國際軍團（International Legion of Territorial Defense of Ukraine）發言人馬格洛（Damien Magrou）13日在記者會中說：「西方夥伴似乎有些自鳴得意，以為交付烏克蘭的武器已經足以打贏戰爭。」

「根本不是這樣。交付的武器都還談不上接近讓我們能夠在戰場上擊垮俄軍的程度。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110615