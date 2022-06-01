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美供烏克蘭先進火箭系統將扭轉戰局？專家眾說紛紜

2022/6/1 17:14（6/1 17:50 更新）
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美國31日宣布將提供烏克蘭更先進的火箭系統，但美國打算限制飛彈射程，以免這些飛彈被用於打擊俄羅斯深處目標。圖為海馬斯多管火箭系統。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）
美國31日宣布將提供烏克蘭更先進的火箭系統，但美國打算限制飛彈射程，以免這些飛彈被用於打擊俄羅斯深處目標。圖為海馬斯多管火箭系統。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國今天宣布將提供烏克蘭更先進的火箭系統，但這些火箭系統是否將扭轉基輔與俄羅斯戰局，目前尚無定論。

美方將提供「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS），亦即「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System）。

烏克蘭和俄羅斯都已在使用多管火箭發射系統（MLRS），但「海馬斯多管火箭系統」具有卓越的射程和精準度，美國總統拜登在「紐約時報」（The New York Times）上寫道，先進的火箭將使烏克蘭人「更能精準打擊烏克蘭戰場上的關鍵目標」。

但美國打算限制對烏克蘭提供的飛彈射程，以免這些飛彈被用於打擊俄羅斯深處目標。拜登昨天表示：「我們不會提供烏克蘭可打入俄羅斯境內的火箭系統。」

● 美國將提供什麼樣的系統？

「海馬斯多管火箭系統」M142發射器（高機動性多管火箭系統），是1970年代為美國和盟軍開發的履帶式M270 MLRS的輪車式改良版本，現代化、更輕，且具有更高的機動性。

一位美國官員告訴記者，華盛頓向烏克蘭提供的「海馬斯多管火箭系統」射程約80公里，可攜帶6枚導引火箭彈或1枚較大的戰術彈道飛彈，能在發射後迅速變換陣地。發射箱採模組化設計，可快速安裝、射後丟棄，6枚火箭能在幾秒內發射，優於俄軍所用的火箭系統。

● 這些系統為何價值連城？

美國這個MLRS將使烏克蘭軍隊有能力在俄羅斯戰線後方進一步打擊，並得以部署在遠處，免於遭到俄羅斯長程武器攻擊。

從「海馬斯多管火箭系統」發射艙發出的GPS導引飛彈，射程大約是美國最近向烏克蘭軍隊提供的M777榴彈砲兩倍。約80公里的射程基本上會使「海馬斯多管火箭系統」脫離俄羅斯火砲射程範圍，同時卻會讓俄羅斯的砲台置身險境。在西方認為俄羅斯軍隊遭遇後勤問題的情況下，它還可能威脅到俄羅斯的補給站。

美國不會提供烏克蘭射程有300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。

若干分析家表示，在烏軍似乎在俄羅斯炮火下苦苦掙扎之時，「海馬斯多管火箭系統」將扭轉這場戰爭的戰局。

但也有人說，「海馬斯多管火箭系統」不會讓這場已經打超過3個月的戰爭突然改觀，美國某高階國防官員就說，「海馬斯多管火箭系統會讓局面扳平」。

● 華盛頓為何要限制射程？

俄羅斯2月24日入侵以來，美國一直小心翼翼地採取支持基輔的行動，因為那可能激怒莫斯科，導致戰爭擴大到烏克蘭境外。

美方的作法，包括不公開支持烏克蘭在俄羅斯領土內的攻擊。烏克蘭多次使用自己的火箭、無人機和直升機在鄰近的庫斯克州（Kursk）和貝爾哥羅德州（Belgorod）打擊俄羅斯的短程目標。

如果美國將「陸軍戰術飛彈系統」提供給烏克蘭在「海馬斯多管火箭系統」上使用，理論上它們將有能力打擊俄羅斯主要城市中心和軍事基地，包括對烏克蘭發動攻擊的機場。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110601

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