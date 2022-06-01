更多編輯台推薦新聞：
台灣好手奪法國霹靂舞團體冠軍 即興創作吸睛觀眾喊台灣加油
運動

台灣好手奪法國霹靂舞團體冠軍 即興創作吸睛觀眾喊台灣加油

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

烏東州長：北頓內茨克大多被俄軍控制 尚未被包圍

2022/6/1 03:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴今天表示，該州工業城市北頓內茨克經過連日的激戰後，目前大部分已被俄軍控制，但是俄軍尚未包圍這座城市。

蓋戴（Serhiy Gaidai）在張貼於網路的影片中說，北頓內茨克（Sievierodonetsk）90%已被摧毀，由於俄軍持續轟炸，目前無法運送人道補給品或疏散民眾。

蓋戴今天稍早表示，北頓內茨克12萬人口中大部分已逃離，目前該市仍有大約1萬5000名平民。

蓋戴也表示，俄軍空襲北頓內茨克一座化學工廠的硝酸槽，呼籲民眾待在避難所，因為吸入、吞食或皮膚接觸硝酸會有危險，並敦促民眾「準備充滿氫氧化鈉的防毒面具」。

對於歐洲聯盟通過對俄羅斯的第6波制裁，烏克蘭總統澤倫斯基表示歡迎，但對於延宕這麼久才通過，表示「難以接受」。

澤倫斯基在基輔與斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）站在一起時指出：「通過第5套制裁和第6套制裁要間隔50多天，讓我們難以接受。」（譯者：陳政一）1110601

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族