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拜登簽署400億美元援烏經費 澤倫斯基要俄賠償戰爭損失

2022/5/21 22:18（5/21 22:29 更新）
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美國總統拜登已經簽署對烏克蘭提供近400億美元的援助。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
美國總統拜登已經簽署對烏克蘭提供近400億美元的援助。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社基輔21日綜合外電報導）美國總統拜登已經簽署對烏克蘭提供近400億美元的援助。烏克蘭總統澤倫斯基提議盟國達成正式協議，確保俄羅斯為俄軍在戰爭期間造成的損失做出賠償。

●拜登簽署400億美元援烏經費 約半數用於支援烏軍

白宮21日表示，美國總統拜登（Joe Biden）已經簽署對烏克蘭提供近400億美元的援助。

目前人正在韓國訪問的拜登簽署了跨海收到的援助方案，其中約半數經費將用於支援烏克蘭軍隊。烏克蘭遭俄羅斯入侵將近3個月，華府正加緊腳步維持軍援烏國力道。

拜登簽署這項補充支出法案後，美國將在未來5個月左右向烏克蘭提供支援，其中包括大約60億美元的裝甲車輛和防空預算。

美國在俄國侵略烏克蘭後同意援助烏國的總金額，已經遠超過500億美元。

●澤倫斯基：結束俄烏戰爭唯有透過外交途徑

烏克蘭與俄羅斯的和談陷入僵局，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日表示，烏克蘭戰事只能透過「外交」途徑解決。

澤倫斯基在烏克蘭電視頻道上說：「止戰將須透過外交途徑。」他說：「戰爭會有血腥，會有打鬥，必定要透過外交才能終止。」

澤倫斯基說，「有些事只能在談判桌上實現。我們希望一切恢復原狀，但俄羅斯不希望這樣」，他並未詳細解釋。

基輔首席談判代表波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）17日表示，在戰事爆發較早期，烏、俄定期舉行和談但無具體成果，如今對俄談判已陷入「停頓」。

●澤倫斯基提議盟國簽多邊協議 要俄賠償戰爭損失

烏克蘭總統澤倫斯基20日提議盟國達成一項正式協議，確保俄羅斯為俄軍在戰爭期間造成的損失做出賠償。

澤倫斯基說，俄羅斯正盡可能摧毀烏克蘭的基礎建設，而這類協議將讓計劃採取侵略行動的國家明白，他們得為此付出代價。

他在一場視訊演說中表示：「我們籲請盟國簽署一項多邊協議，同時建立一種機制，以確保每一個因俄羅斯侵略行動遭受損失的人都能得到賠償。」

澤倫斯基說，依據這項協議，俄羅斯在簽署國的資金和財產將被沒收，接著移轉到一個特別賠償基金。

●俄羅斯天然氣工業公司停供芬蘭天然氣

能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）21日表示，由於尚未收到盧布付費，現已全面停止為芬蘭供應天然氣。

在俄國2月24日揮軍烏克蘭後，莫斯科即要求「不友好國家」（包括歐盟成員國）的客戶，以盧布支付天然氣費用，以規避西方實施的金融制裁。

俄羅斯天然氣工業公司發表聲明說，已對波蘭「全面停止天然氣供應」，因為「在5月20日工作日結束前」，還沒有收到芬蘭國有能源公司Gasum的盧布付款。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110521

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