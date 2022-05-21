亞速鋼鐵廠圍困結束 俄軍強攻盧甘斯克城鎮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

莫斯科當局正努力鞏固對烏東頓巴斯地區的控制，要奪下盧甘斯克州最後一處由烏方掌控的領土。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔20日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，最後一批死守馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏克蘭部隊已於今天投降，結束了這場戰爭中最慘烈的圍攻行動。

路透社報導，俄方宣布此事的數小時前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，烏國軍方已通知亞速鋼鐵廠最後一批守軍可以離開鋼鐵廠，挽救自己的性命。

俄方表示，最後一批投降的守軍有531人。俄國國防部透過聲明表示：「亞速鋼鐵廠土地…已被徹底解放。」聲明還說，過去幾天共有2439人投降。烏方並未立即證實這些數據。

莫斯科當局正努力鞏固對烏東頓巴斯（Donbas）地區的控制。俄國發動了一場規模似乎不小的攻擊，要奪下盧甘斯克州（Luhansk）最後一處由烏方掌控的領土。盧甘斯克州和頓內茨克州（Donetsk）位於烏國東南部，莫斯科當局主張這兩地為獨立國家。

盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）在通訊軟體Telegram頻道上說：「俄軍已經開始非常密集地破壞北頓內茨克鎮（Sievierodonetsk），砲擊的強度倍增，他們正在轟炸住宅區，房屋一間間被摧毀。」

他說：「我們不知道有多少人喪生，因為根本不可能穿越並查看每棟公寓。」

儘管俄軍近幾週在其他地方節節敗退，在盧甘斯克前線卻取得進展，部分軍事分析家認為，這大大有利於實現規模縮小的戰爭目標，即奪取更多親俄分子聲稱擁有的領土。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）專家布爾格（Mathieu Boulegue）說：「接下來幾週會是這場衝突的關鍵，取決於他們在征服北頓內茨克鎮及周圍土地方面的效率。」

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，「盧甘斯克人民共和國的解放行動」很快就會結束。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110521