更多編輯台推薦新聞：
影片／陽岱鋼旅美首開轟 締造主場歷史性首轟
運動

影片／陽岱鋼旅美首開轟 締造主場歷史性首轟

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看
生活

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽同確診再擴大 23日起納原民鄉、離島居民
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/193

俄射飛彈摧毀烏東文化中心 澤倫斯基批邪惡愚蠢[影]

2022/5/21 14:22（5/21 14:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，俄羅斯發動威力強大的飛彈攻擊，摧毀烏東剛修復完成的文化中心，造成至少8人受傷，其中包括1名女童。烏克蘭總統澤倫斯基稱此舉極為邪惡與愚蠢。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上說，俄羅斯將攻擊目標鎖定東部地區哈爾科夫（Kharkiv）城鎮洛佐瓦亞（Lozova）「剛翻新的文化館」。他稱這場攻擊「邪惡、愚蠢至極」。

哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）說，已有8人受傷，包括1名11歲女童。他們都被砲彈碎片擊中。稍早衛生官員稱有7人受傷。

席尼胡波夫說，俄羅斯發動飛彈攻擊後，文化中心陷入火海，附近建築物也受損；他又說，俄軍朝文化館發射3枚飛彈。這棟建築可容納1000人，是此區規模最大的文化中心。

他在通訊軟體Telegram上說：「這些占領者無疑將攻擊目標直接對準（文化館）。」

他還說，其中兩枚飛彈遭到攔截，且火勢已撲滅。

澤倫斯基在Telegram寫道：「他們將文化、教育與人民視為敵人，毫不留情地使用飛彈或炸彈。」

他還附上一段影片，拍到文化館發生猛烈爆炸，碎片四處飛散，之後冒出濃濃黑煙。在影片中，可見附近有民宅，還有兩輛車經過，其中一輛車加速逃離現場。

烏克蘭國防部發言人莫圖茲亞尼克（Oleksander Motuzianyk）說，今天東部前線戰況激烈，看來將持續惡化。

他在記者會上說，俄軍沿著接觸線開火，試圖深入攻進烏克蘭防禦線。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110521

延伸閱讀
亞速鋼鐵廠圍困結束 俄軍強攻盧甘斯克城鎮德國防部：7月將向烏克蘭交付15輛獵豹戰車分析：拜登訪日意在確認擴大嚇阻 也對台灣釋訊息女軍醫拍下馬立波慘況 美通過400億美元援烏經費美國重啟駐基輔大使館 G7財長研議援烏計畫澤倫斯基：俄羅斯侵烏期間射逾2000枚飛彈 占軍火庫一大部分
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀