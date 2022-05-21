德國防部：7月將向烏克蘭交付15輛獵豹戰車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林20日綜合外電報導）德國國防部發言人今天證實媒體報導，德國7月將向烏克蘭運出首批15輛獵豹（Gepard）防空戰車。

路透社報導，發言人說，德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）先前透過視訊與烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）交談時，已同意提供獵豹戰車。

德國之前遲遲不願向烏克蘭運送重型武器，在遭批評沒有表現出領導力後，柏林當局4月底宣布，將首度向烏克蘭支援重型武器，提供獵豹防空戰車。

自那之後，德國也承諾向烏克蘭提供7輛自走砲，並開始訓練烏克蘭軍人使用這些火砲。

政府消息人士表示，將為這些獵豹戰車配上「足夠」彈藥。

消息人士說，彈藥足夠供近100次戰鬥裝填使用，每次裝填可打擊25個目標。

俄羅斯自從無法攻下烏克蘭首都基輔，轉而朝烏克蘭東部與南部動用最猛烈的火力後，烏克蘭一再懇請各界加強提供重型武器。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110521