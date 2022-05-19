烏克蘭申請加入歐盟 抱怨受二等待遇

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（中央社基輔19日綜合外電報導）德國表示無法加快飽受戰爭蹂躪的烏克蘭加入歐盟的進程後，烏克蘭外交部長今天批評部分歐盟國家給予基輔「二等待遇」。

法新社報導，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特發文表示：「過去幾年，部分歐盟國家對烏克蘭在歐洲未來發展實行的戰略模糊政策已經失敗，且必須結束。」

他也說，這「只會鼓舞」俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

他猛烈抨擊烏克蘭受到「二等待遇」，稱這「傷害了烏克蘭人的感情」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天稍早表示，烏克蘭加入歐盟可能「沒有捷徑」，並說若對烏克蘭破例，對同樣尋求成員國資格的西巴爾幹國家不公平。他說：「加入過程不是幾個月或幾年的事情。」

儘管如此，他說歐盟必須找到一種「快速而務實」的方式來幫助基輔。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也曾表示，烏克蘭加入歐盟需要「幾十年」的時間。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稱這並「不公平」。馬克宏發表評論後，澤倫斯基對一群法國學生說：「這就像一張全家人聚在一起的桌子，你被邀請了，卻沒有椅子可坐。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110519