北歐兩國申請入北約 土耳其總統21日與芬蘭談

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡20日專電）芬蘭和瑞典申請加入北約，土耳其多次表態反對。土國總統艾爾段今天表示已與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）談過相關議題，明天將與英國及芬蘭領導人進一步討論。

俄羅斯入侵烏克蘭，促使瑞、芬兩國揚棄長期中立立場，轉而申請加入以美國為首的北大西洋公約組織（NATO）；北約成員國土耳其一再抨擊瑞典及其他西歐國家對土國眼中恐怖組織的處理方式，包括庫德族團體庫德工人黨（PKK）和人民保衛軍（YPG）等。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）及路透社報導，艾爾段（Tayyip Erdogan）今天重申，土耳其絕不同意支持PKK等恐怖組織的國家加入北約，「當然，為了不中斷外交，我們將繼續所有討論」。

加入北約須獲成員國一致同意。西方領導人曾表示，土耳其的反對意見不會成為芬蘭、瑞典加入北約進程的障礙，但未說明土國立場可能產生何種轉變。

瑞典和芬蘭高階代表團近日將訪土耳其，討論兩國加入北約程序。艾爾段兩度展現強硬立場表示，瑞、芬不必費心前來說服土耳其同意兩國加入北約，先將「恐怖分子」遣返土耳其，土國才會開綠燈。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）昨天與美國總統拜登會唔時指出，芬蘭與土耳其一直有著廣泛與良好的雙邊關係。作為北約盟國，芬蘭將致力維繫土耳其安全。

他說，芬蘭也譴責一切形式的恐怖主義，並積極參與打擊，盼與土耳其就此討論以化解相關疑慮。（編輯：黃自強）1110520