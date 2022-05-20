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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

芬蘭酒廠推出北約啤酒 民眾瘋搶「安全感的味道」

2022/5/20 18:45（5/20 19:32 更新）
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芬蘭一間小啤酒廠老闆范特寧推出北約主題的紀念版啤酒。（圖取自facebook.com/olafoffinland）
芬蘭一間小啤酒廠老闆范特寧推出北約主題的紀念版啤酒。（圖取自facebook.com/olafoffinland）
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（中央社薩翁林納19日綜合外電報導）北歐國家芬蘭15日宣布申請加入北大西洋公約組織（NATO），薩翁林納（Savonlinna）一間小啤酒廠老闆范特寧（Petteri Vanttinen）便推出北約主題的紀念版啤酒來慶祝。

法新社報導，芬蘭南部城市薩翁林納距離俄羅斯邊界僅50公里，向來是東西方之間的戰場。

42歲的范特寧端著啤酒，指著曾在第二次世界大戰期間遭到轟炸的周邊地區，當時芬蘭與強大東部鄰國俄羅斯打了兩場血腥的戰爭。

這款啤酒的罐身為藍色底色，上面印有披戴金屬盔甲的中世紀騎士圖像，胸前還有北約之星的符號，「可以嘗到安全感，且帶有一點自由的味道」。

捧場顧客源源不絕，范特寧的店位於一棟建於1909年的紅磚建築內，當時芬蘭仍屬俄羅斯帝國的一部分。

兩名20多歲的女性顧客告訴法新社：「我們來到這裡購買知名的北約啤酒，想知道喝起來味道如何。」

范特寧15日晚上睡覺前還在想北約啤酒的概念是否很愚蠢，但到了隔天，當芬蘭國會辯論是否申請加入北約時，他的OTAN啤酒在社群媒體廣傳，還有國會議員也在推特上分享。

OTAN是北約的法文縮寫，也是芬蘭文「我要喝啤酒」的意思。

范特寧還說：「我一直接到來自世界各地的電話，像是美國、日本、德國，多到數不清。」他的電話已經響了4天4夜，熱度迄今未減。

他提到：「通常來說，我們每天約賣出100罐啤酒，如今已經超過2000罐。我們只是一間小啤酒廠，目前實在供不應求。」

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭後不到3個月，芬蘭昨天提交加入北約的申請，這是芬蘭75年來軍事不結盟政策的大逆轉。（譯者：陳怡君/核稿：陳彥鈞）1110520

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