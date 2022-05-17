有鑑俄侵烏克蘭 芬蘭報名軍事訓練者暴增10倍

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（中央社芬蘭桑塔哈米納17日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭讓歐洲芒刺在背，芬蘭就在日前宣布加入北約，而報名首都赫爾辛基附近軍事島嶼桑塔哈米納島的軍事訓練課程人數，更是暴增10倍。

法新社報導，芬蘭國防軍僱員只有約1萬3000人，但在這個擁有550萬人口的國家，卻有多達90萬名後備軍人，戰時兵力為28萬人，令人印象深刻。

芬蘭與俄羅斯共享1300公里國界。對於很多參加本週末軍事訓練的人來說，俄羅斯2月24日入侵鄰國烏克蘭，是他們決定報名桑塔哈米納島軍事訓練的關鍵因素。

30歲的工程師慕卡（Ville Mukka）在學習到如何擊退持刀攻擊後表示：「烏克蘭最近發生的事情是個最後信號，那就是我們得為自己的生命做準備，一旦發生什麼事，才能更好地應對危機。」

慕卡和其他志願者穿上迷彩服，有些人戴著插著樹枝的頭盔，他們接受了肉搏戰、探測爆炸物和在森林隊伍行動的訓練。

在烏克蘭戰爭開始後一週內，報名志願防禦課程的人數暴增。

芬蘭國防訓練協會（National Defence Training Association of Finland）代表西塔拉（Ossi Hietala）說：「對志願訓練課程有興趣的人數約是往年10倍。」

一般時候，一週約有600人註冊，但在2月最後一週報名人數躍升至6000人。

為了因應需求增加，協會也在4月從當地政府獲得近300萬歐元（約新台幣9313萬元）的額外資金來擴大軍訓課程。

芬蘭在世界二次大戰期間和蘇聯打了兩場血腥的戰爭，最後將大片土地割讓給這個強大的東部鄰國。

學員之一、43歲的瓦瑞（Tuomas Vare）說，不必追溯歷史太遠，就能找到與今天發生事情的相似之處，令人非常憂心，這就是他更積極受訓的原因。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110517