芬蘭正式宣布申請入北約 75年軍事不結盟政策轉向

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（中央社赫爾辛基15日綜合外電報導）芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）今天正式宣布，芬蘭將申請加入北大西洋公約組織（NATO），此舉將為有30個成員國的北約擴張鋪路。

芬蘭總統尼尼斯托和總理馬林（Sanna Marin）是在赫爾辛基總統府的聯合記者會上，做出上述宣布。

芬蘭國會預料將在未來幾天通過這項決定，這個過程被認為只是形式。

芬蘭可能在下週某個時間點，正式向北約位於布魯塞爾的總部遞交申請加入文件。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今不到3個月，芬蘭已準備好扭轉奉行了75年的軍事不結盟政策，申請加入北約。

芬蘭總理馬林昨天表示，「希望我們下星期能與瑞典一起提出申請」。

芬蘭與瑞典一直到冷戰結束後才打破嚴格的中立地位，1990年代加入歐洲聯盟以及北約的「和平夥伴關係」（Partnership for Peace）計畫，鞏固兩國與西方的結盟。

然而，一直到了俄國侵烏，芬蘭與瑞典有愈來愈多民眾支持加入北約，兩國政府才開始有了成為這個軍事聯盟正式成員國的構想。

根據近期幾次的民調，支持加入北約的芬蘭民眾攀升至超過3/4，是烏克蘭戰爭之前的3倍。

而在瑞典，支持加入北約的人數也大幅增至50%左右，有約20%反對。

北約成員國的申請必須經過北約全部30個成員的國會批准通過。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天表示，德國已採取所有準備作業，一旦芬蘭和瑞典決定申請加入，將加速批准。她並強調，這兩個國家亟需安全保障。

貝爾伯克告訴媒體：「德國已做好加速批准作業的所有準備工作。」

北約外長目前在柏林展開第二天會談。貝爾伯克說，北約外長昨在晚宴中達成共識，芬蘭和瑞典申請加入和正式加入的時間，不應有灰色地帶。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110515