北約：有信心克服土耳其反對 迅速納入芬蘭瑞典

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（中央社柏林15日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）副秘書長吉歐阿納（Mircea Geoana）今天表示，北約有信心能克服成員國土耳其的反對，迅速同意讓芬蘭與瑞典加入。

路透社報導，俄羅斯對烏克蘭開戰，促使北約準備在北歐地區進行歷史性擴張。

北約30個成員國的外長本週末在德國柏林（Berlin）舉行兩天會談，聚焦討論芬蘭與瑞典加入北約的請求。預料幾天內兩國就會正式申請加入。

不過土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）昨天出乎意料表態反對，稱芬蘭與瑞典支持被土耳其視為非法的庫德族激進組織「庫德工人黨」（PKK），「令人無法接受且可恥」。

之後卡夫索格魯於晚間與北約數國、芬蘭、瑞典的外長進行討論，目前還不清楚是否已取得進展來解決爭端。

北約副秘書長吉歐阿納今天在會談恢復之際表示，他有信心安卡拉的疑慮能得到解決。

吉歐阿納告訴記者：「土耳其是重要盟友，友伴與盟國正在處理它表達的疑慮。我有信心如果兩國決定成為北約成員，我們將可接納它們，找出達成共識的所有條件。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）本週稍早確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），無法參加柏林的會議，今天由副秘書長代行其職。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110515