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芬蘭同意加入北約 外長：盼10月成正式會員

2022/5/12 18:23（5/12 18:49 更新）
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芬蘭總理馬林與總統尼尼斯托12日發表共同聲明，支持芬蘭加入北約的決定。圖為芬蘭國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
芬蘭總理馬林與總統尼尼斯托12日發表共同聲明，支持芬蘭加入北約的決定。圖為芬蘭國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社赫爾辛基12日綜合外電報導）芬蘭總統和總理今天一如外界預期，表明贊成加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟。芬蘭政府將在15日宣布正式決定。俄羅斯侵略烏克蘭讓芬蘭對於加入北約的態度大轉彎。

芬蘭和俄羅斯的共同邊界長達1300公里，兩國過去有許多歷史糾葛。俄羅斯2014年兼併克里米亞後，芬蘭漸漸逐步以夥伴身分，加速和北約合作。

但在莫斯科入侵烏克蘭以前，芬蘭為了維持和東部鄰國俄羅斯的友好關係，對於加入北約並不積極。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）和總理馬林（Sanna Marin）今天發表聯合聲明：「芬蘭必須立即申請加入北約。」尼尼斯托過去經常扮演俄羅斯和西方國家間的調解者。

「我們希望這項決定的國家程序可以在未來幾天內迅速進行。」

聲明中表示：「北約會籍將強化芬蘭的安全，身為北約成員，芬蘭將強化這整個防衛聯盟。」

芬蘭政府的特別委員會將在15日開會，宣布正式決議。

芬蘭特別委員會做出正式決定後，將把提案送交國會。

瑞典外交部長林德（Ann Linde）今天表示，瑞典在決定是否申請加入時，將把芬蘭對北約的評估納入考量。

林德今天在推特發文表示：「芬蘭是瑞典最親密的安全防衛夥伴，我們需要將芬蘭的評估納入考量。」

芬蘭提出加入申請後，必須經過北約全部30個成員的國會批准通過，這項程序可能需要數個月的時間。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto） 10日表示，他相信芬蘭最早可以在10月1日正式成為北約成員。

哈維斯托表示，芬蘭加入北約將強化波羅的海地區安全，這個地區一向被視為是北約最弱的一環。

哈維斯托透過視訊告訴歐盟議員：「倘若芬蘭決定申請，芬蘭的加入將強化波羅的海地區和北歐的安全和穩定。」

「我們相信芬蘭將帶給北約附加價值，我們的戰時防衛部隊是28萬人，受過訓的後備部隊有9萬名男性和女性。」

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，將推動北約加速批准芬蘭加入的程序。

佛瑞德里克森在推特發文表示：「丹麥當然熱烈歡迎芬蘭加入北約。這將強化北約和我們的共同安全」。

他還說：「丹麥將竭盡所能，在（芬蘭）正式提出申請後，加速加入的程序。」

芬蘭外長哈維斯托說：「北約秘書長表示，這個過程需要4到12月不等的時間。我自己的印象是這可能比較接近4個月，而不會到12個月。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110512

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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