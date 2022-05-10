芬蘭瑞典本週可能加入北約 專家：時機完美俄國難抽身回應

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俄羅斯總統蒲亭入侵烏克蘭理由之一，是不讓北大西洋公約組織東擴；但此舉起了反作用，讓本來無心的芬蘭與瑞典準備加入北約。（中央社製圖）

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（中央社斯德哥爾摩10日綜合外電報導）芬蘭和瑞典預計本週正式宣布是否申請加入北大西洋公約組織（NATO），若決定申請加入北約將是兩國長達數十年不結盟政策的重大逆轉。

俄羅斯於2月24日發動戰爭侵略親西方鄰國烏克蘭，讓芬蘭和瑞典坐立難安。這兩個北歐國家國內對於加入北約軍事聯盟並獲得安全保障的支持度也水漲船高。

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs）全球安全首席研究員沙洛尼爾斯-巴斯特納克（Charly Salonius-Pasternak）告訴法新社：「芬蘭100%確定將提出申請，且很可能在今年底成為北約成員」，國會多數議員也支持申請入北約。

芬蘭國家廣播公司（Yle）昨天公布一份民調顯示，現在支持加入北約的芬蘭人達到創紀錄的76%，遠高於近年來穩定不變的20%至30%。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）預計12日宣布他個人對加入北約的立場；總理馬林（Sanna Marin）所屬的社民黨（Social Democratic Party）最晚則會在14日宣布決定。

芬蘭「晚報」（Iltalehti）報導，由總統、總理和其他4位內閣部長組成的委員會將於15日開會，就加入北約與否做出最終決定。

在瑞典，加入北約的呼聲也明顯激增，現有大約半數瑞典人表態支持加入。

瑞典執政黨社民黨（Social Democratic Party）昨天預告，將於15日公布北約問題的相關立場。

經過國內外長達數週的激烈辯論，現在所有跡象都表明兩國將在本週末前同步申請加入北約。

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美國企業研究所（AEI）北歐國安專家布勞（Elisabeth Braw）指出，儘管在加入北約的問題上，斯德哥爾摩當局似乎不若赫爾辛基當局那樣積極，但她相信這兩國仍會「同時提出申請」。

不難想像，北約的任何擴張都將觸怒莫斯科。不過，布勞認為，「從風險角度來看，（芬蘭和瑞典加入的）時機很完美，因為此刻俄國忙於處理其他地方的問題，很難有空就此做出軍事回應。」（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110510