更多編輯台推薦新聞：
專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習
生活

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/115

瑞典擬申請加入 北約將強化波羅的海周邊部署

2022/5/6 11:53（5/6 13:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
芬蘭和瑞典考慮加入北大西洋公約組織。（中央社製圖）
芬蘭和瑞典考慮加入北大西洋公約組織。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斯德哥爾摩5日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，北約將加強在瑞典與波羅的海周邊的部署，在瑞典可能申請加入北約時，保護瑞典不會受到俄羅斯干擾。

法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴瑞典電視台（SVT）：「我們必須銘記，從瑞典可能申請加入、以及北約希望瑞典加入的那一刻起，北約就有重大的責任必須保障瑞典安全。」

他說：「我們有很多方法可以達成這個目標，其中包括增派北約人員和部隊在瑞典和波羅的海周邊的部署。」

受到俄羅斯揮軍入侵烏克蘭的刺激，向來奉行軍事不結盟政策的瑞典與芬蘭，立場出現歷史性大轉變，現在考慮申請成為北約會員國。

瑞典與芬蘭預期將在接下來幾天或幾周做出決定。

北約勢力範圍擴大可能會激怒莫斯科當局，俄羅斯已警告，如果瑞典與芬蘭申請加入北約，「後果自負」。

最迫切的問題之一是瑞典與芬蘭在進入申請程序期間的安全議題。申請加入北約可能需要花上好幾個月的時間，任何申請案都必須獲得30個北約會員國批准。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110506

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
無法假設蒲亭不侵略他國 德國挺芬蘭瑞典入北約俄羅斯警告：將摧毀烏克蘭境內運送武器的北約運輸工具瑞典芬蘭若加入北約 俄揚言在波羅的海區部署核武歐洲多國齊聚華沙開會 籌措65億美元援助烏克蘭
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀