瑞典擬申請加入 北約將強化波羅的海周邊部署

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（中央社斯德哥爾摩5日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，北約將加強在瑞典與波羅的海周邊的部署，在瑞典可能申請加入北約時，保護瑞典不會受到俄羅斯干擾。

法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴瑞典電視台（SVT）：「我們必須銘記，從瑞典可能申請加入、以及北約希望瑞典加入的那一刻起，北約就有重大的責任必須保障瑞典安全。」

他說：「我們有很多方法可以達成這個目標，其中包括增派北約人員和部隊在瑞典和波羅的海周邊的部署。」

受到俄羅斯揮軍入侵烏克蘭的刺激，向來奉行軍事不結盟政策的瑞典與芬蘭，立場出現歷史性大轉變，現在考慮申請成為北約會員國。

瑞典與芬蘭預期將在接下來幾天或幾周做出決定。

北約勢力範圍擴大可能會激怒莫斯科當局，俄羅斯已警告，如果瑞典與芬蘭申請加入北約，「後果自負」。

最迫切的問題之一是瑞典與芬蘭在進入申請程序期間的安全議題。申請加入北約可能需要花上好幾個月的時間，任何申請案都必須獲得30個北約會員國批准。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110506