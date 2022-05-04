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俄羅斯警告：將摧毀烏克蘭境內運送武器的北約運輸工具

2022/5/4 19:28（5/4 22:28 更新）
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俄國國防部長蕭依古4日表示，俄軍將會把烏克蘭境內運送武器的北約運輸工具視為摧毀目標。（圖取自維基共享資源，作者Mil.ru，CC BY 4.0）
俄國國防部長蕭依古4日表示，俄軍將會把烏克蘭境內運送武器的北約運輸工具視為摧毀目標。（圖取自維基共享資源，作者Mil.ru，CC BY 4.0）
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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天表示，俄軍將會把烏克蘭境內運送武器的北大西洋公約組織（NATO）運輸工具視為攻擊目標加以摧毀。

在國防官員會議期間，俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）出現在蕭依古身邊。美國2日表示，吉拉西莫夫據信於上週造訪了烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區，但無法證實媒體所報導他在戰鬥中受傷一事。

俄羅斯國防部今天宣稱，它已癱瘓烏克蘭6個火車站，這些車站被用來向該國東部烏軍部隊供應西方製造的武器。

俄羅斯國防部表示，俄軍使用空中和海上高精準武器轟炸這些火車站的供電設施，使其癱瘓。但未說明有哪些西方武器經由這些車站提供給烏軍。

路透社無法立刻驗證上述聲明，基輔方面也未立即做出反應。

俄羅斯國防部還表示，俄軍攻擊了40個烏克蘭軍事目標，包括4個儲存彈藥和火砲的倉庫。一艘位於黑海的俄軍潛艦也朝烏國境內目標發射兩枚「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。

上個月月底，俄羅斯首次宣稱使用潛艦打擊烏克蘭目標。

另外，英國軍事情報單位今天表示，俄軍為了沿著頓巴斯地區北軸線推進，已在烏克蘭東部城市伊久姆（Izium）附近部署了22個營級戰術群（battalion tactical groups）。

該單位在推特的更新推文稱，俄軍極可能打算繼拿下伊久姆後，佔領克拉莫托斯克（Kramatorsk）和北頓內茨克（Severodonetsk）。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110504

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