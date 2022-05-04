俄軍襲烏克蘭東部釀21死 近一個月來單日死傷最慘重

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（中央社基輔3日綜合外電報導）俄羅斯今天襲擊烏克蘭多個地區，烏東地區今有21平民喪命、27人受傷，為近一個月來最慘重單日死傷；西部樞紐利維夫遭襲擊斷電，而與匈牙利接壤的山區野則首度遭敵軍鎖定。

法新社和路透社報導，烏東的頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在通訊軟體Telegram上表示：「俄羅斯占領者砲襲阿夫迪夫卡（Avdiivka）焦煤提煉工廠，造成至少10人遇害、15人受傷。」

阿夫迪夫卡焦煤提煉工廠的規模在歐洲數一數二，近年來由於當地有俄撐腰的烏東分離派人士持續與國家軍隊交戰，這個工廠數度淪攻擊目標。

基里蘭科今天後來又表示，東部城鎮利曼（Lyman）有5人在砲擊中罹難，布格列達爾市（Vugledar）4人，大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）和尚德里戈洛夫（Shandrygolove）各1人。

基里蘭科指出，這是俄軍約1個月前襲擊克拉莫托斯克（Kramatorsk）一座火車站、造成59人罹難以來，死傷最慘重的一次。

他說：「俄羅斯人在我們土地上犯下的所有罪行，日後都將受到懲罰。」

基里蘭科說，阿夫迪夫卡遭受攻擊時，「工人剛值完班，正在公車站等車回家」。他還說，「俄羅斯人知道他們砲口對準哪裡」。

此外，烏克蘭西部樞紐利維夫（Lviv）及與匈牙利接壤的一處山區也遭到俄軍襲擊。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadoviy）表示，這次襲擊造成城市部分地區停電。

薩多維在推特（Twitter）上表示：「由於（利維夫）受到火箭攻擊，2座變電站受損，城市一部分地區停電。」他表示，沒有人員受傷。

當局還說中部基羅夫格勒州（Kirovograd）和西南部文尼察州（Vinnytsia）也受到攻擊。

與匈牙利和斯洛伐克接壤、迄今一直未受到攻擊的山區外喀爾巴阡州（Transcarpathia）今天也遭到襲擊。當地首長表示，正在釐清是否有人員傷亡。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110504