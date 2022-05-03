俄國劍指烏東烏南 西方：蒲亭最快5/9對烏克蘭正式宣戰

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國和西方官員認為，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最快可能會在5月9日正式對烏克蘭宣戰，此舉將使俄國得以全面動員後備部隊，強攻烏克蘭東部和南部。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，5月9日是俄羅斯紀念1945年打敗德國納粹的「勝利日」（Victory Day），西方官員一直認為，蒲亭會利用這一天的象徵意義和宣傳價值，來昭告俄軍在烏克蘭取得的軍事成就，或是對烏克蘭行動的重大升級，也可能兩者兼備。

各國官員已開始關注蒲亭是否會在勝利日這天正式對烏克蘭宣戰，迄今為止，俄羅斯官員一直堅稱，這場衝突只是一場以「去納粹化」為核心目標的「特殊軍事行動」。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）上週告訴倫敦廣播電台（LBC Radio），他認為蒲亭會嘗試擺脫所謂的「特別軍事行動」，改口定調這是「一場與納粹的戰爭」，給他合理藉口派出更多炮灰。

華勒斯還說，目前雖沒掌握到相關消息，但蒲亭若是在勝利日宣布「我們現在要向全球納粹主義宣戰，我們需要大規模動員俄國人民」，他不會感到驚訝。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110503