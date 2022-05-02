設俄校復俄幣與列寧像 俄加速消化烏南佔領區

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（中央社基輔1日綜合外電報導）俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，札波羅熱州主要地區與近乎整個刻松州等大片烏南已淪陷，俄方透過恢復盧布、列寧銅像等鞏固佔領區政務，但每天仍有許多人尋求離開俄佔區。

「華爾街日報」報導，負責淪陷區政務的俄方佔領當局正迅速將當地融入俄國，成立傀儡行政機關並引入俄國文件、教育方針和貨幣。俄國當局昨天還切斷光纖電纜和基地台電力，斷開烏南佔領區與烏克蘭手機服務和網際網路電信商的連結。

佔領區內最為憂心者莫過於男性，害怕很快被俄國強徵入伍參戰。46歲的穆拉什科（Mykola Murashko）已於4月27日開車載著妻小從俄佔區轉往尚在烏方手裡的札波羅熱市（Zaporizhzhia），他說被強徵入伍、家人宛如人質的感覺很糟，也是他們舉家離開的理由。

烏南的俄佔區當局目前雖還沒宣布任何動員計畫，但已能嗅出要把當地變回蘇聯式極權統治的氣息，例如把2014年後遭基輔當局移除的列寧銅像擺回市中心廣場、消除公共建築的烏克蘭標誌改漆上俄國標誌，以及懸掛俄國旗幟等。

烏方的札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）表示，札波羅熱州70萬居民，自2月24日開戰以來已有約15萬人從俄佔區遷至烏方土地。

俄國鞏固佔領區的作為隨處可見。札波羅熱州俄國拿下的最大城馬立波（Melitopol），俄方指派的臨時市長今天宣布，即日起俄國盧布成為法定貨幣；同樣位於札波羅熱州的港市伯德揚斯克（Berdyansk），市立結婚禮堂已開始為新婚夫婦頒發俄羅斯聯邦的結婚證書。

「華爾街日報」認為從俄方種種作為來看，烏南佔領區將永遠淪入俄國之手，供莫斯科連結從南部克里米亞到烏東、再到俄國的一條陸橋。

刻松市（Kherson）及一些其他淪陷城市3月時還常可看到親烏的和平示威，但最近幾週已開始銷聲匿跡。史塔魯克說，俄國情治單位最初允許示威，好找出示威網絡的發起方式，之後就開始拘禁抗爭策畫者，或威逼他們離開俄佔區。

亞塞拜然裔的札希德（Zakhid）與妻子贊斐拉（Zemfira）4月28日從俄佔區的卡科夫卡（Kakhovka）遷至烏方控制區，當烏國邊檢員警查驗護照時，兩人都鬆了口氣。

拋下臥病在床父親選擇離開家的贊斐拉說，居民在卡科夫卡外出時手臂需綁白色布條供識別，當地的商店已無食物，藥局裡很多藥品已缺。

她說：「我們身在出生地卻宛如異鄉人，看著隨處飄揚的俄國旗幟，俄國人告訴大家當地已不再是烏克蘭，怎會發生這種事？今早成功進到烏克蘭地境，再次看到烏克蘭國旗時不禁淚流滿面。」（譯者：陳亦偉）1110502