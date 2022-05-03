美國防部：俄參謀總長曾赴烏東前線 無法證實是否遭攻擊受傷

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美國國防部官員2日表示，俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（圖）上週曾視察烏東前線，但關於他在烏軍攻擊中受傷的報導無法證實。（圖取自維基共享資源；作者Mil.ru，CC BY 4.0）

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國防部官員今天表示，俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）上週曾視察烏克蘭戰事前線頓巴斯（Donbas），但關於他在烏軍攻擊中受傷的報導無法證實。

法新社報導，這名國防高層官員告訴記者：「我們可以證實的是，據我們所知，他上週有幾天身在頓巴斯，但我們認為他不會還在頓巴斯，他離開了，回去俄羅斯了。我們無法證實有關他受傷的報導。」

報導引述烏克蘭官員的話說，烏軍4月30日砲擊伊久姆（Izium）一座指揮中心，當時吉拉西莫夫正在這個地點視察，會見戰地指揮官。

但在砲擊發生之前，顯然他已離開這個地點。

據信吉拉西莫夫視察前線是為了更加了解戰地狀況，並鼓勵部隊士氣。俄軍先前未能攻下烏北基輔市，現正力圖奪得烏東頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）控制權。（譯者：張佑之）1110503