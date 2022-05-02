烏克蘭可望6月中旬前反攻 俄參謀總長險遭擊斃

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俄軍參謀總長吉拉西莫夫近日親赴前線，傳出差點被烏軍擊斃的消息。（圖取自維基共享資源；作者Mil.ru，CC BY 4.0）

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（中央社基輔2日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭未見停歇跡象，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問指出， 烏國可望在5月底至6月中反攻。另外，俄軍參謀總長吉拉西莫夫近日親赴前線，傳出差點被烏軍擊斃的消息。

●烏克蘭可望6月中旬前反攻 俄參謀總長險被擊斃

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovich）1日表示，在美國和歐洲國家提供的武器幫助下，烏克蘭將能夠在5月底至6月中對俄羅斯展開反攻。

阿列斯托維奇接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時，暗示戰爭步伐將加快，他是澤倫斯基的親近幕僚，並負責烏克蘭總統府的安全和軍事事務。

另外，「紐約時報」（New York Times）報導，美方高層官員表示，俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）上週親赴危險的烏東前線，可能是為調整俄軍攻勢不順。

烏軍4月30日傍晚攻擊其中一處吉拉西莫夫的視察點－伊久姆（Izium）第12院校（School No. 12），但吉拉西莫夫已離開返回俄國；不願具名的烏國官員透露，烏軍當時擊斃含一名以上將領在內的200名俄軍。

●俄方加速消化烏南占領區 稱勝利日與任務無關

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）1日接受義大利電視台訪問時表示，俄國正致力防止核戰爆發，並說即將到來的二戰勝利紀念日不會影響俄方在烏克蘭的軍事行動。

俄羅斯每年5月9日在莫斯科紅場舉行盛大的勝利日閱兵儀式，紀念1945年蘇聯戰勝納粹德軍。當被問及勝利日是否標誌俄烏衝突的轉折點時，拉夫羅夫說，「我們的士兵不會根據特定日期採取行動。」

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，俄國入侵烏克蘭後，札波羅熱州主要地區與近乎整個刻松州等大片烏南已淪陷，俄方透過恢復盧布、列寧銅像等鞏固占領區政務，但每天仍有許多人想離開俄占區。

負責淪陷區政務的俄方占領當局正迅速將當地融入俄國，成立傀儡行政機關並引入俄國文件、教育方針和貨幣。俄國當局4月30日還切斷光纖電纜和基地台電力，斷開烏南占領區與烏克蘭手機服務和網際網路電信商的連結。

●俄國大亨批蒲亭遭報復 被迫拋售自家銀行股權

俄羅斯大亨丁科夫（Oleg Tinkov）上個月譴責俄國在烏克蘭進行屠殺，並敦促西方國家協助結束戰爭。但丁科夫向媒體表示，俄國政府已逼迫他拋售自己創辦的丁科夫銀行控股權。

「紐約時報」1日報導，丁科夫指出，克里姆林宮逼迫他在沒有任何協商機會的情況下，拋售自己在俄國第2大銀行「丁科夫銀行」（Tinkoff Bank）的股權。

丁科夫上週同意賣出他在TCS集團控股公司（TCS Group Holdings）的35%股份，給俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的親密盟友波塔寧（Vladimir Potanin），這家公司擁有丁科夫銀行。

●馬立波遭圍困 亞速鋼廠平民撤離約100人

烏國總統澤倫斯基1日表示，已從烏克蘭東南部港市馬立波遭圍困的亞速鋼鐵廠疏散大約100名平民。

俄國國防部宣稱的撤離人數則較少，為80人。俄國國防部還說：「那些希望前往基輔政權控制地區的人，已被移交給聯合國和紅十字國際委員會（ICRC）的代表。」

另外，馬立波的市議會2日表示，準備撤離更多馬立波平民的巴士尚未抵達議定好的接送地點，這跟稍早傳出巴士已經離開馬立波的消息有所矛盾。

●美國會將審援烏法案 增列沒收俄權貴財產條款

美國聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）1日說，會依照總統拜登政府要求，在援助烏克蘭330億美元法案中增列條款，讓美國得以沒收俄羅斯權貴資產加以變賣，並將款項直接交給烏克蘭。

舒默在記者會上表示：「烏克蘭需要拿到他們能拿到的所有幫助，我們則需要所有可以整合的資產，提供烏克蘭需要的援助。」

美國總統拜登4月28日要求國會增列330億美元預算，同時將有利美國沒收更多資產、清算這些資產並將款項交給烏克蘭的條款納入法案。

另外，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日造訪基輔，並與澤倫斯基會面，她更於1日敦促烏國切勿在面對「惡霸」時退縮，且透露雙方會商內容包括人道援助、戰後重建等。

●歐盟擬最快5/4提案禁俄油 可能豁免匈牙利

法新社1日引述消息人士報導，歐盟將就俄國侵略烏克蘭一事祭出第6輪制裁，提議逐步禁止俄羅斯石油進口。但匈牙利也宣布，將否決任何限制引進俄國能源的提案。

外交官員稱負責擬定制裁措施的歐盟執委會目前正在準備一份文本，最快可能4日提交給27個會員國。

路透社引述2名歐盟官員說法報導，歐盟執行委員會顧及匈牙利和斯洛伐克對俄國石油的依賴，正在規劃的購買俄油禁令可能將兩國排除在外。

●芬蘭傳5/12申請入北約 丹麥瑞典將召見俄大使

芬蘭媒體「晚報」（Iltalehti）1日晚間引述匿名政府消息人士說法報導，芬蘭將於5月12日決定申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

「晚報」報導，芬蘭5月12日當天加入北約的決定將有兩個步驟，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）會先宣布批准加入北約，之後國會各黨團將核准加入北約的申請。

丹麥和瑞典政府1日則表示，俄國偵察機先後侵犯兩國領空後，當局準備召見俄羅斯大使，正式表達抗議。

另外，丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）突然造訪烏克蘭首都基輔，並宣布丹麥2日重開駐基輔大使館。南韓駐基輔大使館也於2日恢復業務。（編輯：陳彥鈞/核稿：陳政一）1110502